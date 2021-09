Panjshir News: अफगानिस्‍तान की पंजशीर वैली में तालिबान से मोर्चा ले रहे पंजशीर रेसिस्टेंस (Panjshir resistance) ने संघर्ष विराम का आह्वान किया है. इससके बाद तालिबान (Taliban withdrawal) ने अपने लड़ाकों की वापसी करना शुरू कर ली है. पंजशीर में करीब 22 दिन से रेसिस्टेंस फ्रंट और ताल‍िबान के बीच चल रही लड़ाई के बाद सीजफायर हो गया है.Also Read - तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर करेगा कब्ज़ा, दुनिया नहीं लगा पाई इसका अनुमान: ब्रिटिश सेना प्रमुख

Panjshir resistance calls for ceasefire, Taliban withdrawal, as per statement: AFP News Agency

अमेरिकी सांसद का चौंकाने वाला बयान, 'तालिबान ने कुछ अमेरिकियों को बंधक बना कर रखा है'

पंजशीर रेसिस्टेंस ग्रुप ने यह कदम मौलवियों के तालिबान, प्रतिरोध मोर्चा के बीच संघर्ष विराम का आह्वान करने के बाद उठाया है. न्‍यूज एजेंसी एफपी के हवाले से यह खबर सामने आई है. अभी यह साफ नहीं हुआ है कि पंजशीर रेसिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच किन शर्तों के साथ युद्धविराम हुआ है.

वहीं, रेसिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता और जाने-माने पत्रकार फहीम दशती की मौत हो गई. पंजशीर प्रांत में रविवार को लड़ाई में पंजशीर के एक सूत्र ने टोलो न्यूज यह जानकारी दी है.

Fahim Dashti, a spokesman of the Resistance Front and a well-known journalist, was killed in fighting in Panjshir province on Sunday, a source from Panjshir told TOLOnews.#TOLOnews pic.twitter.com/4YA6uTKGeU

— TOLOnews (@TOLOnews) September 5, 2021