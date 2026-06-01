अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर किया ड्रोन से हवाई हमला, तालिबान बोला- ISIS के ठिकानों को बना रहे निशाना

Afghanistan Airstrikes Inside Pakistan: तालिबान के ड्रोनों ने पाकिस्तान में घुसकर ISIS के ठिकानों पर बम बरसाए हैं. खैबर पख्तूनख्वा के एक स्कूल पर भी हमला हुआ है.

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तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह ऑपरेशन बहुत सटीकता से किया गया, जिसमें ISIS के कई लड़ाके मारे गए. (photo credit, IANS, for representation only)

Afghanistan Airstrikes Inside Pakistan: अफगान वायु सेना ने बुधवार को पाकिस्तान के भीतर हवाई हमले किए हैं. तालिबान रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन हमलों में ISIS के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें अफगानिस्तान में आम नागरिकों पर आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया था. हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है.

कहां किए गए हमले

टोलो न्यूज के अनुसार, तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हमले पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में किए गए. खैबर पख्तूनख्वा के एक स्कूल पर भी हमला हुआ है. दावा है कि आतंकी यहां छिपे हुए थे.

कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा

तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह ऑपरेशन बहुत सटीकता से किया गया, जिसमें ISIS के कई लड़ाके मारे गए और भारी संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन किसी भी आम नागरिक की जान नहीं गई. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी जगह पर हमला किया जाएगा.

पहले पाकिस्तान ने किया था हमला

यह ऑपरेशन पाकिस्तान की ओर से रविवार को अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा पर कई हवाई हमले करने के दो दिन बाद हुआ. अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) के अनुसार, पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 28 आम नागरिक मारे गए और 49 अन्य घायल हो गए.

पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर अपने क्षेत्र में हमलों के लिए ज़िम्मेदार उग्रवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है. लेकिन, तालिबान इससे इनकार करता है. अफगानिस्तान का कहना है कि आतंकवाद पाकिस्तान की अंदरुनी समस्या है, जिससे तालिबान का कोई लेना देना नहीं है.

16 मार्च के बाद से बढ़ा दोनों देशों के बीच तनाव

यह नया तनाव 16 मार्च को पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों के बाद भी बढ़ा है. इस हमले में पूर्वी काबुल में 2,000 बिस्तरों वाली सुविधा ‘ओमिड ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर’ को निशाना बनाया गया था. अफगान गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 408 लोग मारे गए और 265 घायल हुए, जिनमें से ज़्यादातर इलाज करा रहे मरीज थे.