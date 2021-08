Afghanistan, Taliban, Nishan Sahib, Gurudwara, Tahla Sahib, Sikh: अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में पख्तिया प्रांत के चमकानी इलाके में गुरुद्वारा तहला साहिब (Gurudwara Tahla Sahib) में एक बार फिर से निशान साहिब को स्‍थापित कर दिया गया है. इसे पहले तालिबान (Taliban) ने हटा दिया था.Also Read - अफगानिस्तान को लेकर ‘ट्रोइका’ बैठक करने जा रहा रूस, भारत को नहीं किया आमंत्रित; पाक, चीन हो सकते हैं शामिल

बीते दिनों तालिबान ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा टहला साहिब से निशान साहिब को हटा दिया था. यहां सिखों के धार्मिक गुरु श्री गुरु नानक देव जी आए थे. सिखों के लिए यह एक पवित्र धार्मिक और ऐतिहासिक महत्‍व का स्‍थल है. Also Read - अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत से गुहार- तालिबान से हमें बचा लो

Nishan Sahib restored at Gurudwara Tahla Sahib in Chamkani area of Paktia province in Afghanistan. The Sikh religious flag was removed by the Taliban earlier. pic.twitter.com/A2cz56Z1q5

— ANI (@ANI) August 7, 2021