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अफगानिस्तान कितने दिन का तेल रिजर्व रखता है अपने पास? क्या इस देश में नहीं बढ़े गैस सिलेंडर के दाम, जानिए हर सवालों के जवाब यहां

Afghanistan LPG Gas Cylinder price: वर्ल्डोमीटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान के पास 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है, जो उसकी वर्तमान खपत के हिसाब से अगले 300 वर्षों के लिए काफी है. इसके बावजूद, बुनियादी ढांचे की कमी के कारण वह ईरान से तेल और गैस आयात करना पड़ता है.

अफगानिस्तान कितने दिन का तेल रिजर्व रखता है अपने पास? क्या इस देश में नहीं बढ़े गैस सिलेंडर के दाम

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. बीते दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के निकट बमबारी की. इस हमले में एक रिहैब अस्पताल के 400 लोग मारे गए और 250 लोगों के घायल होने की खबर है. वहीं, दूसरी और ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच छिड़े संघर्ष में दुनिया भर के गैस सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है. ऐसे में एक अहम सवाल कि क्या अफगानिस्तान, ईरान युद्ध से प्रभावित नहीं हो रहा, क्या वहां गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े. आइये जानते हैं…

अफगानिस्तान के पास गैस का खजाना

अफगानिस्तान के पास प्रमाणित गैस भंडार का विशाल भंडार है. 2017 के आंकड़ों के अनुसार, यहां 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (Tcf) प्रमाणित गैस भंडार मौजूद है. अफगानिस्तान गैस रिजर्व के मामले में इटरनेशनल रैंकिंग में 62वें नंबर पर आता है. वहीं, वर्ल्डमीटर डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान के पास अपनी सालाना खपत के मुकाबले 299.8 गुना अधिक गैस रिजर्व है, इसका मतलब है कि अगर मौजूदा खपत की दर बनी रहे, तो अफ़गानिस्तान के पास अगले 300 वर्षों के लिए पर्याप्त गैस मौजूद है.

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विशाल भंडार के बावजूद आयात की मजबूरी

हैरानी की बात है कि 300 साल का बैकअप होने के बाद भी अफगानिस्तान गैस आयात करता है. इसका मुख्य कारण देश में रिफाइनरियों और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की कमी है. पर्याप्त निवेश न होने के कारण अफ़गानिस्तान अपने प्राकृतिक संसाधनों का खुद दोहन नहीं कर पा रहा है.

इंटरनेशनल मार्केट में अफगानिस्तान

दुनिया के कुल गैस भंडार (6,923 Tcf) में अफ़गानिस्तान का हिस्सा लगभग 0.025% है. भले ही यह प्रतिशत छोटा लगे, लेकिन देश की अपनी कम जनसंख्या और सीमित औद्योगिक खपत के लिहाज से यह भंडार अत्यंत विशाल माना जाता है.

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पेट्रोल की लेटेस्ट प्राइस

9 मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार, अफगानिस्तान में पेट्रोल की कीमत लगभग 61 अफगानी (AFN) प्रति लीटर है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग 89.56 रुपये प्रति लीटर के बराबर है. यह कीमतें स्थानीय मांग और आयात की स्थिति पर निर्भर करती हैं.

अफगानिस्ता में गैस सिलेंडर के दाम

हालिया रिपोर्ट की मानें तो अफगानिस्तान में एक गैस सिलेंडर की कीमत 5,000 से 6,000 अफगानी (AFN) के बीच है. भारतीय रुपयों में इसकी गणना करें तो यह लगभग 1,200 से 1,400 रुपये के आसपास बैठती है, जो कि भारत के औसत दामों से अधिक है.

ईरान युद्ध का असर

अफगानिस्तान की तेल और गैस आपूर्ति का मुख्य स्रोत ईरान है. यही कारण है कि ईरान-इजरायल संघर्ष जैसी भू-राजनीतिक घटनाओं का सीधा असर यहां की कीमतों पर पड़ता है. वहीं, सप्लाई चेन में जरा सी बाधा आने पर अफगानिस्तान के लोकल मार्केट में भी महंगाई देखने को मिलती है.

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