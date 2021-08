काबुल: दो दशक की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान (Afghanistan) से अमेरिकी और नाटों बलों की संपूर्ण वापसी से पहले आतंकवादी तालिबान (Taliban) देश पर हर ओर से कब्जा करता जा रहा है, राजधानी काबुल तेजी से अलग-थलग पड़ती जा रही है और रविवार सुबह चरमपंथी संगठन ने जलालाबाद पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण काबुल देश के पूर्वी हिस्से से कट गया है. उधर, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने वहां मौजूद अपने राजनयिक स्टाफ की मदद के लिए सैनिकों को भेजा है.Also Read - अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए भारत, ईरान को शामिल करने में रुचि रखता है रूस: विदेश मंत्री लावरोव

काबुल के अलावा जलालाबाद ही ऐसा इकलौता प्रमुख शहर था, जो तालिबान के कब्जे से बचा हुआ था. यह पाकिस्तान से लगती एक प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग के निकट स्थित है. अब अफगानिस्तान की केंद्रीय सरकार के अधिकार में देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से काबुल के अलावा सात अन्य प्रांतीय राजधानी ही बची हैं. Also Read - अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित, बोले- पिछले 20 वर्षों की 'उपलब्धियों' को जाया नहीं होने दूंगा

Afghan lawmaker, Taliban say insurgents seize provincial capital of Maidan Wardak, just west of Kabul, Afghanistan: The Associated Press

— ANI (@ANI) August 15, 2021