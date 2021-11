Afghanistan: काबुल के मिलिट्री अस्पताल में मंगलवार को हुए हमले में तालिबान का टॉप कमांडर मौलवी हमदुल्लाह मुखलिस (Maulvi Hamdullah Mukhlis) मारा गया है, इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट (IS) ने ली थी. एजेंसी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टॉप कमांडर इस हमले में मारा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को काबुल के एक मिलिट्री अस्पताल पर हुए हमले में 25 लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.Also Read - टी20 विश्व कप में क्यों असफल हो रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, जानें इसके पीछे के तीन बड़े कारण

