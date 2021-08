Afghanistan Update: US will send 3,000 troops to evacuate embassy staff from Kabul: अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात के मद्देनजर अमेरिका काबुल में दूतावास से कुछ और कर्मियों को वापस लाने के लिए 3000 अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के नेतृत्व वाली सरकार के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी. अमेरिकी रक्षा विभाग (US Department of Defense) के अधिकारी ने बताया कि ये सैनिक अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों की वापसी में मदद करेंगे और उन्हें विमान सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराएंगे. वहीं, ब्रिटेन भी काबुल से अपने दूतावास से कर्मचारियों और नागरिकों को निकालने के लिए 600 सैनिक भेज रहा है. वहीं, तालिबान ने काबुल के निकट सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक और प्रांतीय राजधानी तथा देश के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात पर कब्जा कर लिया. तालिबान अब तक 34 प्रांतीय राजधानियों में से 11 पर कब्जा कर चुका है.Also Read - क्या तालिबान के हाथ लगा भारतीय वायु सेना का हेलीकॉप्टर? जानिए क्या है इस वायरल तस्वीर की सच्चाई

3 इंफैन्‍ट्री बटालियन अगले 24-48 घंटों में काबुल हवाई अड्डे पहुंच जाएंगी

अमेरिकी रक्षा विभाग अफगानिस्तान में काबुल से, दूतावास के कर्मचारियों को निकालने के लिए सेना भेजेगा. यह घोषणा पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने घोषणा की है. पेंटागन के प्रेस सचिव ने एक ब्रीफिंग में कहा "3 इंफैन्‍ट्री बटालियन अगले 24-48 घंटों में काबुल हवाई अड्डे पहुंच जाएंगी. वह लगभग 3,000 सैनिक होंगे "

Apart from 3,000 troops in Afghanistan, over 3,500 US troops will be on standby in Kuwait to manage impacts of troop withdrawal from Afghanistan.Addnl 1,000 military personnel will head to Qatar to help with processing Special Immigrant Visa (SIV) applicants, announces John Kirby pic.twitter.com/Y9RLgzrJky

— ANI (@ANI) August 12, 2021