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African Resource Rich Nations Introduce Lithium Cobalt Export Bans Hit China S Supply Chain

चीन पर दोहरा वार! ईरान यु्द्ध के बाद अब अफ्रीकी देशों ने हिला दी ड्रैगन की सप्लाई चेन

China’s Supply Chain: अफ्रीकी देश पर चीन को सस्ता कच्चा माल नहीं बेचना चाह रहे हैं. ईरान युद्ध और तेल सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद यह चीन के लिए बड़ा झटका है.

(photo credit AI, for representation only)

China’s Supply Chain: एक ओर ईरान युद्ध से उपजे होर्मुज संकट से चीन में खनिज तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर अफ्रीकी देशों ने भी बीजिंग को बड़ा झटका दिया है. रिसोर्स से भरपूर अफ्रीकी देश जरूरी मिनरल्स पर तेजी से कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल कीमतें आसमान छू रही हैं और चीनी सप्लाई चेन पर दबाव पड़ रहा है.

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देश घरेलू रिटर्न को ज्यादा करने के लिए खनिजों का निर्यात बैन करने लगे हैं. इसकी जगह पर अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं जहां कच्चा माल खप सके.

जिम्बावे नहीं दे रहा लिथियम

अफ्रीका के सबसे बड़े लिथियम प्रोड्यूसर ज़िम्बाब्वे ने पिछले महीने अचानक कच्चे लिथियम मिनरल्स और कंसन्ट्रेट्स का एक्सपोर्ट रोक दिया, जिससे इसकी 2027 की डेडलाइन आगे बढ़ गई है.

चीन पर कैसे असर पड़ेगा

इस फैसले से चीनी बैटरी प्रोड्यूसर्स पर बुरा असर पड़ा है, जिन्होंने जिम्बावे की स्थानीय खानों में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं और अपनी कुल लिथियम सप्लाई के लगभग 20 परसेंट के लिए जिम्बाब्वे पर निर्भर हैं.

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कीमत बढ़ी लिथियम कार्बोनेट की



बैन के बाद, ग्वांगझू फ्यूचर्स एक्सचेंज पर लिथियम कार्बोनेट की कीमतें फरवरी के आखिर तक 178,020 युआन प्रति टन हो गईं, जो जनवरी में 119,000 युआन थीं. हालांकि, तुरंत सप्लाई की चिंता कम होने से कीमतें कम हुई हैं, 13 मार्च तक यह लगभग 159,000 युआन प्रति टन पर ट्रेड कर रही थीं.

कांगो नहीं दे रहा कोबाल्ट

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DR कांगो) ने पिछले साल ग्लोबल कीमतों में तेज गिरावट के बाद कोबाल्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था. मार्केट को रीबैलेंस करने के लिए अक्टूबर में इस बैन को आखिरकार कोटा सिस्टम से बदल दिया गया.

कहां होता है कोबाल्ट का इस्तेमाल

चीन कोबाल्ट की प्रोसेसिंग में सबसे आगे है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला एक ज़रूरी मेटल है, लेकिन यह कच्चे माल के लिए DR कांगो पर बहुत ज्यादा निर्भर है.

नाबीमिया, तंजानिया, घाना और मलावी

नामीबिया ने 2023 में बिना प्रोसेस किए खनिजों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, जबकि तंजानिया और मलावी ने पिछले साल देश के अंदर ही रिफाइनिंग और कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के आदेश जारी किए. घाना ने अपनी घरेलू बैटरी इंडस्ट्री के लिए कच्चे बॉक्साइट और लिथियम की शिपमेंट रोकने के लिए 2030 की डेडलाइन तय की है.