जापान में भूकंप के बाद भारी तबाही, पत्ते की तरह कांपी जमीन, एक झटके में गिरा शॉपिंग मॉल, देखें-वीडियो

Japan Earthquake: जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार, जापान के दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू के कुमामोटो इलाके में मंगलावर को 7.1 तीव्रता का ज़बरदस्त भूकंप आया है. भूकंप का केंद्र समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था. एक शॉपिंग मॉल ढहने की भी खबर है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और फंसने की आशंका है.
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि भूकंप के कारण लोग घायल हुए हैं और इलाके में एक इमारत ढह गई है. अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है और एक मीटर (3.28 फ़ीट) तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है. लोगों ने कहा गया है कि तटीय इलाकों में रहने वालेऊंचे स्थानों पर चले जाएं और सुरक्षित जगहों पर जाने के सरकारी निर्देशों का पालन करें.
#WATCH | Kumamoto, Japan: Aerial footage shows buildings on fire, overturned trains and major damage to a shopping mall in Kumamoto prefecture after an earthquake with a preliminary magnitude of 7.1 struck southern Japan. Emergency crews were seen trying to douse large flames… pic.twitter.com/SBqNyybEdu
— ANI (@ANI) July 28, 2026
रॉयटर्स के अनुसार, फायर अधिकारियों ने बताया कि धमाके की खबर के बाद कई लोग ‘एओन’ (Aeon) शॉपिंग मॉल के अंदर फंस गए हैं. शुरुआती भूकंप के तुरंत बाद ग्राहकों और कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन बाद में हुए धमाके की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है. ब्रॉडकास्टर TBS के मुताबिक, पुलिस को आशंका है कि “काफी” लोगों की मौत हो सकती है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की है.
【地震速報】熊本県熊本地方で震度７ 津波注意報 気象庁https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/CrK9DjyYMX
— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप 12:57:22 IST पर आया, जिसका केंद्र 32.643°N अक्षांश और 130.985°E देशांतर पर 70 किलोमीटर की गहराई में था.
ऊंची सड़कों (एलिवेटेड हाईवे) सहित मुख्य सड़कों पर बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं, जबकि कई इमारतों के क्षतिग्रस्त होने या उनमें आग लगी है. रेल सेवाएं रोक दी गईं, उड़ानें रद्द कर दी गईं और दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता कंपनी TSMC ने अपने पास की सुविधा से कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि लगभग एक सप्ताह तक तेज़ आफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद के झटके) आ सकते हैं और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया.
Explosion reported at the Aeon Mall in Kumamoto, Japan, after an earthquake. pic.twitter.com/f7d5UbQA72
— Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2026
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