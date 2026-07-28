जापान में भूकंप के बाद भारी तबाही, पत्ते की तरह कांपी जमीन, एक झटके में गिरा शॉपिंग मॉल, देखें-वीडियो

Japan Earthquake: भूकंप के बाद सुनाम की वॉर्निंग भी जारी कर दी गई है. चेतावनी दी गई है कि समुद्र से एक मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं.

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फायर अधिकारियों ने बताया कि धमाके की खबर के बाद कई लोग 'एओन' (Aeon) शॉपिंग मॉल के अंदर फंस गए हैं. (photo credit, ANI)

जापान के कुमामोटो इलाके में 7.1 तीव्रता का ज़बरदस्त भूकंप आया

कम से कम 50 लोग घायल हो गए, कई लोग गिरे हुए शॉपिंग मॉल के अंदर फंसे

दक्षिणी जापान में बड़े पैमाने पर कामकाज ठप हो गया है

Japan Earthquake: जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार, जापान के दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू के कुमामोटो इलाके में मंगलावर को 7.1 तीव्रता का ज़बरदस्त भूकंप आया है. भूकंप का केंद्र समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था. एक शॉपिंग मॉल ढहने की भी खबर है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और फंसने की आशंका है.

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि भूकंप के कारण लोग घायल हुए हैं और इलाके में एक इमारत ढह गई है. अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है और एक मीटर (3.28 फ़ीट) तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है. लोगों ने कहा गया है कि तटीय इलाकों में रहने वालेऊंचे स्थानों पर चले जाएं और सुरक्षित जगहों पर जाने के सरकारी निर्देशों का पालन करें.

#WATCH | Kumamoto, Japan: Aerial footage shows buildings on fire, overturned trains and major damage to a shopping mall in Kumamoto prefecture after an earthquake with a preliminary magnitude of 7.1 struck southern Japan. Emergency crews were seen trying to douse large flames… pic.twitter.com/SBqNyybEdu — ANI (@ANI) July 28, 2026

रॉयटर्स के अनुसार, फायर अधिकारियों ने बताया कि धमाके की खबर के बाद कई लोग ‘एओन’ (Aeon) शॉपिंग मॉल के अंदर फंस गए हैं. शुरुआती भूकंप के तुरंत बाद ग्राहकों और कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन बाद में हुए धमाके की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है. ब्रॉडकास्टर TBS के मुताबिक, पुलिस को आशंका है कि “काफी” लोगों की मौत हो सकती है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप 12:57:22 IST पर आया, जिसका केंद्र 32.643°N अक्षांश और 130.985°E देशांतर पर 70 किलोमीटर की गहराई में था.

आफ्टरशॉक्स की आशंका

ऊंची सड़कों (एलिवेटेड हाईवे) सहित मुख्य सड़कों पर बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं, जबकि कई इमारतों के क्षतिग्रस्त होने या उनमें आग लगी है. रेल सेवाएं रोक दी गईं, उड़ानें रद्द कर दी गईं और दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता कंपनी TSMC ने अपने पास की सुविधा से कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि लगभग एक सप्ताह तक तेज़ आफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद के झटके) आ सकते हैं और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया.