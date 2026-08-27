बाढ़ के बाद अब नेपाल पर मंडरा रहा 'महाखतरा', फटने को तैयार इस झील का पानी, अगले 72 घंटे भारी

चीन ने नेपाल के बैरियर लेक के ओवरफ्लो होने की चेतावनी दी है. ये लेक नेपाल-चीन सीमा के पास चीन के केरूंग काउंटी में छोचेन नदी और पुरेपु छांग्पो नदी के संगम पर स्थित है.नेपाल के रसुवागढ़ी नाके से इसकी दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/after-flash-flood-nepal-large-barrier-lake-may-breach-in-next-72-hours-china-warns-8511458/ Copy

चीन की ओर से बताया गया कि छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास एक बड़ा बैरियर लेक बन गया है. (ANI)

नेपाल में बुधवार को आए विनाशकारी बाढ़ में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. अब तक 359 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. 1500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. इसी बीच एक नए खतरे ने नेपाल समेत दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. चीन ने चेतावनी दी है कि नेपाल में बनी एक बड़ी बैरियर झील अगले 72 घंटे में टूट सकती है. अगर झील का प्राकृतिक बांध टूटता है, तो भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर तेजी से बह सकता है. इससे पहले से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात और बिगड़ने की आशंका है.

द फेडरल और साउथ चाइना पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार (27 अगस्त 2026) को नेपाल को चेतावनी दी है. चीन की ओर से बताया गया कि छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास एक बड़ा बैरियर लेक बन गया है. गुरुवार सुबह तक इसमें करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था. मौजूदा समय में ये झील ओवरफ्लो कर रही है. अगले तीन दिनों में झील का पानी 50 लाख घन मीटर होने का अनुमान है. इतनी ज्यादा मात्रा में पानी से झील के फटने का खतरा बहुत अधिक बना हुआ है. चीन ने कहा कि अगले 72 घंटे नेपाल के लिए बहुत अहम हैं.

उजड़े आशियाने, मलबे में जिंदगी की तलाश…बाढ़ के बाद नेपाल की ऐसी हो गई हालत|10 PHOTOS

चीन के जल मंत्रालय ने बताया कि झील में हो रहे बदलावों पर बारीकी से नजर रखा जा रहा है. डैम टूटने की स्थिति से निपटने और इमरजेंसी जैसे हालातों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स से बात कर रहा है.

क्या होती है बैरियर झील?

बैरियर झील सामान्य झील से अलग होती है. लैंडस्लाइड, ग्लेशियर टूटने, चट्टानों या मलबे के नदी के रास्ते में जमा होने से पानी का बहाव अचानक रुक जाता है. उसके पीछे पानी जमा होने लगता है. इस तरह बनी झील को बैरियर या डैम्ड झील कहा जाता है.

इसका सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि अगर मलबे और चट्टानों से बना प्राकृतिक बांध पानी का दबाव नहीं झेल पाता, तो वह अचानक टूट सकता है. ऐसी स्थिति में पानी बेहद तेज गति से नीचे की ओर जाता है और रास्ते में आने वाले गांवों, पुलों, सड़कों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है.

नेपाल में बाढ़ के बाद 288 भारतीयों से नहीं हो पा रहा संपर्क, MEA ने दिया सभी राज्यों से लापता लोगों का डेटा

ग्लेशियर टूटने से शुरू हुई थी तबाही

हालिया फ्लैश फ्लड को लेकर शुरुआती तौर पर भूकंप की आशंका जताई गई थी, लेकिन विशेषज्ञों और सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में सामने आया कि ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिसके बाद बर्फ, चट्टान और मलबे का बड़ा बहाव नदी घाटी में पहुंचा.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सैटेलाइट तस्वीरों में बाढ़ से पहले और बाद में पहाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर मलबा दिखाई दिया. विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि गर्म मौसम और तेजी से बर्फ पिघलने ने ग्लेशियर की अस्थिरता बढ़ाई हो सकती है.

चीन की नजर बैरियर झील पर

चीन के लिए भी यह स्थिति गंभीर है, क्योंकि सीमा क्षेत्र में पहले से ही राहत और बचाव अभियान चल रहा है. नई बैरियर झील के टूटने की स्थिति में अचानक आने वाला पानी बचाव कार्यों को मुश्किल बना सकता है और निचले इलाकों में एक और बाढ़ का खतरा पैदा कर सकता है.

चीन के प्रधानमंत्री ने किया गिरोंग टाउनशिप का दौरा

इस बीच चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने गुरुवार को नेपाल बॉर्डर पोस्ट के पास तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की ग्यीरोंग टाउनशिप का दौरा किया. यहां ज़बरदस्त बाढ़ 360 लोगों के लापता होने की खबर है. इलाके को भारी नुकसान भी हुआ है.पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के वेस्टर्न थिएटर कमांड का एक डायरेक्टिंग ग्रुप तिब्बत में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख कर रहा है.

ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से आई विनाशकारी बाढ़, 23 मिनट में कैसे मची नेपाल में तबाही? सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला राज़