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बाढ़ के बाद अब नेपाल पर मंडरा रहा 'महाखतरा', फटने को तैयार इस झील का पानी, अगले 72 घंटे भारी

चीन ने नेपाल के बैरियर लेक के ओवरफ्लो होने की चेतावनी दी है. ये लेक नेपाल-चीन सीमा के पास चीन के केरूंग काउंटी में छोचेन नदी और पुरेपु छांग्पो नदी के संगम पर स्थित है.नेपाल के रसुवागढ़ी नाके से इसकी दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 27, 2026, 6:44 PM IST
बाढ़ के बाद अब नेपाल पर मंडरा रहा 'महाखतरा', फटने को तैयार इस झील का पानी, अगले 72 घंटे भारी
चीन की ओर से बताया गया कि छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास एक बड़ा बैरियर लेक बन गया है. (ANI)

नेपाल में बुधवार को आए विनाशकारी बाढ़ में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. अब तक 359 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. 1500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. इसी बीच एक नए खतरे ने नेपाल समेत दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. चीन ने चेतावनी दी है कि नेपाल में बनी एक बड़ी बैरियर झील अगले 72 घंटे में टूट सकती है. अगर झील का प्राकृतिक बांध टूटता है, तो भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर तेजी से बह सकता है. इससे पहले से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात और बिगड़ने की आशंका है.

द फेडरल और साउथ चाइना पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार (27 अगस्त 2026) को नेपाल को चेतावनी दी है. चीन की ओर से बताया गया कि छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास एक बड़ा बैरियर लेक बन गया है. गुरुवार सुबह तक इसमें करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था. मौजूदा समय में ये झील ओवरफ्लो कर रही है. अगले तीन दिनों में झील का पानी 50 लाख घन मीटर होने का अनुमान है. इतनी ज्यादा मात्रा में पानी से झील के फटने का खतरा बहुत अधिक बना हुआ है. चीन ने कहा कि अगले 72 घंटे नेपाल के लिए बहुत अहम हैं.

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चीन के जल मंत्रालय ने बताया कि झील में हो रहे बदलावों पर बारीकी से नजर रखा जा रहा है. डैम टूटने की स्थिति से निपटने और इमरजेंसी जैसे हालातों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स से बात कर रहा है.

क्या होती है बैरियर झील?

बैरियर झील सामान्य झील से अलग होती है. लैंडस्लाइड, ग्लेशियर टूटने, चट्टानों या मलबे के नदी के रास्ते में जमा होने से पानी का बहाव अचानक रुक जाता है. उसके पीछे पानी जमा होने लगता है. इस तरह बनी झील को बैरियर या डैम्ड झील कहा जाता है.

इसका सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि अगर मलबे और चट्टानों से बना प्राकृतिक बांध पानी का दबाव नहीं झेल पाता, तो वह अचानक टूट सकता है. ऐसी स्थिति में पानी बेहद तेज गति से नीचे की ओर जाता है और रास्ते में आने वाले गांवों, पुलों, सड़कों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है.

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ग्लेशियर टूटने से शुरू हुई थी तबाही

हालिया फ्लैश फ्लड को लेकर शुरुआती तौर पर भूकंप की आशंका जताई गई थी, लेकिन विशेषज्ञों और सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में सामने आया कि ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिसके बाद बर्फ, चट्टान और मलबे का बड़ा बहाव नदी घाटी में पहुंचा.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सैटेलाइट तस्वीरों में बाढ़ से पहले और बाद में पहाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर मलबा दिखाई दिया. विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि गर्म मौसम और तेजी से बर्फ पिघलने ने ग्लेशियर की अस्थिरता बढ़ाई हो सकती है.

चीन की नजर बैरियर झील पर

चीन के लिए भी यह स्थिति गंभीर है, क्योंकि सीमा क्षेत्र में पहले से ही राहत और बचाव अभियान चल रहा है. नई बैरियर झील के टूटने की स्थिति में अचानक आने वाला पानी बचाव कार्यों को मुश्किल बना सकता है और निचले इलाकों में एक और बाढ़ का खतरा पैदा कर सकता है.

चीन के प्रधानमंत्री ने किया गिरोंग टाउनशिप का दौरा

इस बीच चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने गुरुवार को नेपाल बॉर्डर पोस्ट के पास तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की ग्यीरोंग टाउनशिप का दौरा किया. यहां ज़बरदस्त बाढ़ 360 लोगों के लापता होने की खबर है. इलाके को भारी नुकसान भी हुआ है.पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के वेस्टर्न थिएटर कमांड का एक डायरेक्टिंग ग्रुप तिब्बत में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख कर रहा है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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