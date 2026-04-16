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34 साल बाद 2 दुश्मनों की बातचीत, लेबनान-इजरायल में 10 दिनों का सीजफायर, फिर क्रेडिट ले गए ट्रंप
ट्रंप ने कहा है कि इजरायल और लेबनान 10 दिन के सीजफायर पर राजी हो गए हैं. यह युद्धविराम भारतीय समयानुसार गुरुवार देर रात 2:30 बजे से लागू होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ही वक्त में दो रोल निभा रहे हैं. पहला रोल जंग के अगुवा का. दूसरा रोल- शांतिदूत का. एक तरह ट्रंप ईरान को मिटा देने और तबाह करने की धमकी देते हैं. दूसरी ओर, इजरायल और लेबनान की दोस्ती भी कराते हैं. ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के सीजफायर के लिए सहमति बन गई है. भारतीय समय के हिसाब से ये सीजफायर गुरुवार की आधी रात 2:30 बजे से लागू होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन (Joseph Aoun) और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के बीच बेहद सकारात्मक बातचीत हुई है. ट्रंप ने इस सीजफायर का क्रेडिट खुद को दिया है. आइए जानते हैं इजरायल और लेबनान में दुश्मनी कैसे शुरू हुई? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा क्या किया कि 34 साल बाद 2 दुश्मन दोस्त बातचीत के लिए टेबल पर आमने-सामने बैठ गए?
पहले जानिए ट्रंप ने क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ’ पर एक पोस्ट किया, ”अभी-अभी मेरी लेबनान के अत्यंत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बहुत ही बेहतरीन बातचीत हुई. दोनों देशों के नेताओं ने शांति स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मंगलवार शाम 5 बजे (EST) से 10 दिन के औपचारिक सीजफायर पर सहमति जताई है.”
9 युद्धों को सुलझाने का अनुभव
ट्रंप ने इस दौरान खुद को 9 जंग को सुलझाने का क्रेडिट भी दे दिया. उन्होंने बताया, “दोनों देशों के प्रतिनिधि 34 साल में पहली बार वॉशिंगटन DC में आमने-सामने मिले, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की. मैंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन रेज़िन केन के साथ मिलकर इजरायल और लेबनान के साथ मिलकर स्थायी शांति स्थापित करने का निर्देश दिया. दुनियाभर में 9 युद्धों को सुलझाना मेरे लिए एक सम्मान की बात रही है. यह मेरा 10वां प्रयास होगा, तो चलिए इसे पूरा करके दिखाते हैं!”
ट्रंप ने अब तक कौन-कौन से जंग को रुकवाने का लिया क्रेडिट?
ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान युद्धविराम (2025), ईरान-इजरायल संघर्ष (2026), कांगो-रवांडा संघर्ष,थाईलैंड-कंबोडिया तनाव, आर्मेनिया-अजरबैजान संघर्ष, मिस्र-इथियोपिया संघर्ष, सर्बिया-कोसोवो तनाव और गाजा में हमास-इजरायल की जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया है.
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