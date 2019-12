नई दिल्ली: गूगल के सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) को एक और नई जिम्मेदारी दी गई है. गूगल (Google) की पैरेंटल कंपनी एल्फाबेट (Alphabet) ने सुंदर पिचाई को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त कर दिया है. पिचाई के प्रमोशन मात्र से ही निवेशकों से गूगल को फायदा होने लगा है. लैरी पेज (Larry Page) और सर्गेई ब्रिन (Sergey Brin) इससे पहले एल्फाबेट के सीईओ थें, हालांकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर इस पद को त्यागने की बात कही. सुंदर पिचाई को कार्यभार मिलते ही कंपनी को 1.7 बिलियन डॉलर का लाभ हुआ. इसे कंपनी ने लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के लिए रिटायरमेंट उपहार बताया है.

I’m excited about Alphabet’s long term focus on tackling big challenges through technology. Thanks to Larry & Sergey, we have a timeless mission, enduring values and a culture of collaboration & exploration – a strong foundation we’ll continue to build on https://t.co/tSVsaj4FsR

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 4, 2019