After Trump Threats Iran Parliament Warn Us Israel Will Legitimate Target

अगर अमेरिका ने की सैन्य कार्रवाई, तो ईरान करेगा इन दो जगहों पर हमला, तेहरान की संसद ने दिया ट्रंप की धमकी का जवाब

Iran News: ईरान की संसद के स्पीकर ने ये चेतावनी दी है.

Iran News: ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ (Mohammad Bagher Ghalibaf ) ने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इजराइल और अमेरिकी सैन्य और शिपिंग ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा.

मोहम्मद बाकर ने कहा कि अगर वाशिंगटन ईरान पर सैन्य हमला करता है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, तो दोनों (अमेरिका और इजरायल ) “वैध लक्ष्य” बन जाएंगे. ये टिप्पणियां ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और ट्रंप प्रशासन की बढ़ती बयानबाजी के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई हैं.

अमेरिका विरोधी नारे



एसोसिएटेड प्रेस ने भी इस चेतावनी की सूचना दी, जिसमें कहा गया कि यह ईरान की संसद में एक सत्र के दौरान दी गई थी, जहां सांसदों ने मंच पर पहुंचकर “अमेरिका मुर्दाबाद!” के नारे लगाए. संसदीय हंगामे के कई अपुष्ट वीडियो तब से सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. फुटेज में, सांसद एक साथ नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं, हालांकि, इंडिया डॉट कॉम इन वीडियो की सामग्री को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर सका. ब्रिटेन स्थित ईरानी मीडिया आउटलेट ने बताया कि उन्होंने कहा, हम ट्रंप और क्षेत्र में उनके सहयोगियों से कह रहे हैं कि वे कोई गलत अनुमान न लगाएं,” उन्होंने ट्रंप को “भ्रमित” कहा.

विरोध प्रदर्शन, मौतें और गिरफ्तारियां

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब ईरान की व्यवस्था को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गए हैं. AP की एक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को भी तेहरान और मशहद में प्रदर्शन जारी रहे, और एक्टिविस्ट्स का कहना है कि अशांति से जुड़ी हिंसा में कम से कम 116 लोग मारे गए हैं. ईरान के ज़्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सर्विस बंद होने और फ़ोन लाइनें कटने के कारण विरोध प्रदर्शनों के पैमाने का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है.

हालांकि एक अमेरिकी रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया है कि ईरान के अस्पतालों में प्रदर्शनकारियों के शवों के ढेर लगे हुए हैं. एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान बड़े स्तर पर हवाई हमला भी कर सकता है.

