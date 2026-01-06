By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
वेनेजुएला के बाद ईरान में होगी अमेरिका की एंट्री, खामेनेई भागने वाले हैं, रिपोर्ट में बड़ा दावा
Iran: अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही वीकेंड में वेनेज़ुएला पर अपने मिलिट्री हमला किया था. पर क्या अब वह ईरान में भी ऐसी ही कार्रवाई कर सकता है.
Iran: अभी वेनेजुएला में हुई सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से दुनिया उबरी तक नहीं है. दूसरी ओर कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान में दखल देने का प्लान बना सकता है.
ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन
ईरान में 250 से ज़्यादा जगहों पर बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ईरान में बढ़ती महंगाई और ईरानी रियाल की कीमत में गिरावट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं. इसी को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स तेहरान में दखल देने का प्लान बना सकता है. ईरान के 31 प्रांतों में से 27 में 250 से ज़्यादा जगहों पर प्रदर्शन हो चुके हैं. 29 प्रदर्शनकारी, चार बच्चे और ईरान के सुरक्षा बलों के दो सदस्य मारे गए हैं.
किसने किया दावा
जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड स्टेट्स, इज़राइली अधिकारियों के साथ मिलकर ईरान में चल रही अशांति के जवाब में ऑप्शन देख रहा है.
क्या है रिपोर्ट
रिपोर्ट में दावा किया गया है, ऐसे संकेत हैं कि वॉशिंगटन विरोध आंदोलन को ईरानी शासन से ऊपर उठाने में मदद करने के लिए कुछ टारगेटेड दखल पर विचार कर रहा है. साथ ही इजराइल यह भी देख रहा है कि क्या मादुरो को हटाने से ईरान में शासन बदलने में मदद मिल सकती है.
जासूसी एजेंसी मोसाद का संदेश
ये संकेत तब और मजबूत हुए जब इज़राइली जासूसी एजेंसी मोसाद ने X पर ईरानी प्रदर्शनकारियों के लिए सपोर्ट का मैसेज पब्लिकली शेयर किया. इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर ईरानी अधिकारियों और अयातुल्ला खामेनेई को चेतावनी दी थी. इसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर नतीजों की धमकी दी गई थी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें