EnglishHindi

अग्निवीर भर्ती फिर शुरू करने की मांग, पोखरा में नेपाली युवाओं और पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली

प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार से अपना रुख बदलने और भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की अपील की. भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती साल 2019 से रुकी हुई है. शुरुआत में कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी.

Written by: Ikramuddin
Published: August 12, 2026, 11:46 PM IST
अग्निवीर भर्ती फिर शुरू करने की मांग, पोखरा में नेपाली युवाओं और पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली

नेपाल के पोखरा में बुधवार को नेपाली युवाओं और भारतीय सेना के पूर्व गोरखा सैनिकों के परिवारों ने रैली निकालकर भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तहत नेपाली युवाओं की भर्ती दोबारा शुरू करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार से अपना रुख बदलने और भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की अपील की. भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती साल 2019 से रुकी हुई है. शुरुआत में कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी. इसके बाद भारत में 2022 में अग्निवीर योजना लागू होने के बाद नेपाल ने नेपाली युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती की अनुमति नहीं दी.

चार साल होती है सेना की अवधि

अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले जवानों की सेवा अवधि चार साल होती है. इनमें अधिकतम 25 प्रतिशत जवानों को आगे स्थायी सेवा का मौका मिलता है, जबकि बाकी जवानों को एकमुश्त राशि देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाता है. उन्हें पेंशन या अन्य दीर्घकालिक सेवा लाभ नहीं मिलते. नेपाल सरकार का कहना है कि अग्निवीर योजना भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच 1947 में हुए त्रिपक्षीय समझौते की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है. इसी वजह से नेपाल में भारतीय सेना के लिए गोरखा युवाओं की भर्ती अब तक दोबारा शुरू नहीं हुई है.

और पढ़ें: नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान DJ बजाने को लेकर हुई हिंसा, 6 जिलों में लगा कर्फ्यू

सेना में शामिल होने की इच्छा

हालांकि, नेपाल में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि युवाओं को खाड़ी देशों में रोजगार तलाशने के लिए मजबूर करने के बजाय भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए. यह रैली इंडियन एक्स-सर्विसमेन गोरखा ब्रिगेड नेपाल के बैनर तले आयोजित की गई. इसमें पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और विदेशी सेनाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण ले चुके युवाओं ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया जल्द बहाल करने की मांग की.

सोशल मीडिया शेयर की अपनी मांग

आयोजकों ने सोशल मीडिया पर साझा की गई अपनी मांगों में कहा कि अग्निवीर भर्ती शुरू होने से नेपाली युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गोरखा सैनिकों की पहचान तथा लंबे समय से चली आ रही परंपरा भी कायम रहेगी. प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के पंजीकरण को लेकर भी सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की. उनका कहना था कि ‘एक्स-सर्विसमेन’ नाम से काम करने वाले ऐसे संगठनों को पंजीकरण की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि वे पूर्व सैनिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा कर सकें.

पोखरा स्टेडियम से शुरू हुई रैली जिला प्रशासन कार्यालय पहुंची. यहां प्रदर्शनकारियों और पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में आयोजकों ने कास्की जिले के मुख्य जिला अधिकारी को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा. (IANS Hindi)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.