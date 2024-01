UAE में 13 फरवरी को 'अहलान मोदी' कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, भारतीय समुदाय के 50 हजार से ज्यादा लोग रहेंगे मौजूद

Ahlan Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भारतीय समुदाय के एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम का नाम ‘अहलान मोदी’ रखा गया है. कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. ‘अहलान मोदी’ कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा अबू धाबी में BPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करने से ठीक एक दिन पहले आयोजित किया जा रहा है. बता दें कि अहलान अरबी भाषा का शब्द है. हिंदी में इसका मतलब ‘स्वागत या नमस्ते’ होता है.

The first announcement of #AhlanModi2024 in UAE on 13th Feb in Abudhabi;result of a reservoir of trust between two great nations. @PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/FKEl17Wja6

— Ahlan Modi (@AhlanModi2024) January 3, 2024