EXPLAINER: इंसान की जगह AI को बनाया बॉस, फिर कैसे डूब गए कंपनी के 60 लाख रुपये? समझिए पूरा मामला

क्या कोई AI इंसानों की तरह कंपनी संभाल सकता है? न्यूयॉर्क की एक स्टार्टअप ने इसका जवाब ढूंढने के लिए AI को बॉस बना दिया और कर्मचारियों को अनलिमिटेड छुट्टी की छूट भी दे दी. लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं रहा और कंपनी को करीब 60 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. जानिए आखिर कहां हुई गलती और इस पूरे मामले से दूसरी कंपनियां क्या सीख ले सकती हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/ai-made-boss-instead-of-human-how-company-lost-rs-60-lakh-full-explainer-in-hindi-8494104/ Copy

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

आजकल करीब हर छोटी-बड़ी कंपनी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं. कोई इससे रिपोर्ट तैयार करवा रहा है तो कोई ग्राहकों से बात कराने के लिए AI चैटबॉट का सहारा ले रहा है. लेकिन न्यूयॉर्क की एक स्टार्टअप ने इससे एक कदम आगे बढ़कर AI को कर्मचारियों का मैनेजर जैसा रोल दे दिया. कंपनी का मानना था कि AI काम को बेहतर तरीके से संभाल लेगा और कर्मचारियों को ज्यादा आजादी मिलने से उनका तनाव भी कम होगा. इसलिए कर्मचारियों से कहा गया कि जरूरत पड़ने पर छुट्टी ले सकते हैं और बेवजह काम का दबाव लेने की जरूरत नहीं है. हालांकि कंपनी का ये टेस्ट ज्यादा समय तक सफल नहीं रहा और कंपनी को करीब 60 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. अब इस घटना के बाद AI से कंपनी चलाने को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

कंपनी ने एआई को क्यों बनाया बॉस

कंपनी का कहना था कि AI इंसानों की तुलना में ज्यादा तेजी से डेटा एनालाइज कर सकता है. ये कर्मचारियों का काम बांट सकता है, समय तय कर सकता है और रोजमर्रा के कई काम बिना गलती के संभाल सकता है. इससे मैनेजर का समय बचेगा और कर्मचारी भी कम तनाव में काम कर पाएंगे. इसी सोच के साथ कंपनी ने AI की मदद से कामकाज चलाने का फैसला लिया. मगर कंपनी को अपने इस फैसले की वजह से बड़ा नुकसान उठना पड़ गया. एआई चीजों को उस तरह नहीं संभालना जो एक इंसान संभाल सकता है.

क्या बोले एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI काम की प्लानिंग तो कर सकता है, लेकिन इंसानों की भावनाओं को नहीं समझ सकता. जब कर्मचारियों को ज्यादा छुट्टी और कम तनाव वाली नीति दी गई तो काम पूरा कराने और जवाबदेही तय करने में दिक्कत आने लगी. धीरे-धीरे इसका असर कंपनी की प्रोडक्टिविटी पर पड़ा और आखिरकार कंपनी को करीब 60 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा.

क्या इंसानी बॉस की जगह ले सकता है एआई?

फिलहाल इसका जवाब ‘नहीं’ माना जा रहा है. AI डेटा के आधार पर फैसले लेने, रिपोर्ट बनाने, काम की निगरानी करने और समय बचाने में काफी मददगार है. लेकिन किसी कर्मचारी का मनोबल बढ़ाना, टीम के बीच विवाद सुलझाना, मुश्किल समय में सही फैसला लेना और भरोसा कायम करना ऐसे काम हैं, जिनमें इंसानी लीडर की भूमिका अब भी सबसे अहम मानी जाती है.

इंसानों के साथ मिलकर काम करता है एआई

लीडरशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य AI बनाम इंसान का नहीं, बल्कि AI और इंसान के साथ काम करने का है. AI रोजमर्रा के दोहराए जाने वाले काम संभाल सकता है, जबकि इंसानी मैनेजर टीम को दिशा देने, कर्मचारियों को प्रेरित करने और बड़े फैसले लेने का काम कर सकते हैं. इससे कंपनी का काम भी बेहतर होगा और कर्मचारियों का भरोसा भी बना रहेगा.

सवाल-जवाब

सवाल- कंपनी ने एआई को बॉस बनाकर सही किया?

जवाब- कंपनी चाहती थी कि AI काम की प्लानिंग, डेटा विश्लेषण और कर्मचारियों का वर्क मैनेजमेंट संभाले, जिससे काम आसान हो और कर्मचारियों का तनाव कम रहे. मगर परिणाम उम्मीद के बिल्कुल उलट आया.

सवाल- कंपनी को 60 लाख रुपये का नुकसान क्यों हुआ?

जवाब- रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को काफी आजादी दी गई, लेकिन काम पूरा कराने और जवाबदेही तय करने में कमी रह गई. इससे कंपनी के कामकाज और परफॉर्मेंस पर असर पड़ा.

सवाल- क्या AI इंसानी मैनेजर की जगह ले सकता है?

जवाब- AI कई काम आसान कर सकता है, लेकिन इंसानों की भावनाएं समझना, टीम को प्रेरित करना, भरोसा बनाना और मुश्किल फैसले लेना अब भी इंसानी लीडर की जिम्मेदारी है.

सवाल- क्या अनलिमिटेड छुट्टी की नीति गलत है?

जवाब- नहीं. यह नीति तभी सफल होती है, जब कर्मचारियों के लिए साफ लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही तय हो. सिर्फ छुट्टी की छूट देना पर्याप्त नहीं होता.