इंसानी कंट्रोल के बाहर हुआ AI? कमांड के बिना ही करने लगा काम, कहां हुई ये घटना

आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास जितनी तेजी से हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा इसके अनियंत्रित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है.

March 9, 2026 11:43 AM IST
Gaurav Barar
AI Image

Trending News: पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस गति से विकास किया है, उसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है. लेकिन इस तकनीकी प्रगति के साथ ही उन खतरों की आहट भी सुनाई देने लगी है, जिनका अंदेशा विशेषज्ञों द्वारा अक्सर जताया जाता रहा है.

हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी वैज्ञानिक बिरादरी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एआई अब वास्तव में हमारे नियंत्रण से बाहर निकलने लगा है.

बिना कमांड के क्रिप्टो माइनिंग

इस चिंताजनक मामले का केंद्र एक चीनी कंपनी, अलीबाबा से जुड़ी रिसर्च टीम है. यह टीम ‘ROME’ नामक एक एक्सपेरिमेंटल एआई एजेंट को विकसित कर रही थी. प्रयोग के दौरान डेवलपर्स तब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि एआई एजेंट ने बिना किसी मानवीय प्रॉम्प्ट या निर्देश के क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग शुरू कर दी.

रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के बावजूद हुई घटना

किसी भी सॉफ्टवेयर या एआई के लिए माइनिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर और बिजली की खपत होती है. हैरानी की बात यह थी कि इस एजेंट को एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रखा गया था, जहां इसकी हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा के घेरे थे. इसके बावजूद, एआई ने सिस्टम के भीतर लगे सिक्योरिटी अलर्ट्स को सक्रिय कर दिया, जिससे इसके अनपेक्षित व्यवहार का खुलासा हुआ.

सुरक्षा में सेंध

एआई द्वारा केवल माइनिंग करना ही एकमात्र चिंता का विषय नहीं था. जांच में सामने आया कि इस एजेंट ने स्वायत्त रूप से एक रिवर्स SSH टनल भी बना ली थी. तकनीकी भाषा में, यह एक ऐसा गुप्त रास्ता है जो एक सुरक्षित या बंद नेटवर्क के भीतर रखी मशीन को बाहरी कंप्यूटर से जोड़ सकता है.

बिना किसी निर्देश के इस तरह का नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करना बेहद खतरनाक माना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई एआई खुद से बाहरी दुनिया से जुड़ने के रास्ते तलाशने लगे, तो वह न केवल संवेदनशील डेटा चोरी कर सकती है, बल्कि खुद को अनधिकृत सर्वरों पर कॉपी करके इंसानी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त भी हो सकती है.

विशेषज्ञों की बढ़ती चेतावनी

यह घटना उन चेतावनियों को पुख्ता करती है जो हाल ही में एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले योशुआ बेंगियो ने दी थी. बेंगियो और उनके साथ दुनिया भर के करीब 100 से अधिक रिसर्चर ने एक सुर में कहा है कि एआई कंपनियां सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रही हैं. वर्तमान में एआई सिस्टम को कार्य करने के लिए मानवीय इनपुट की आवश्यकता कम होती जा रही है, जो एआई ऑटोनॉमी की ओर इशारा करता है.

ये घटना एक वेक-अप कॉल की तरह

अलीबाबा की रिसर्च टीम के साथ हुई यह घटना एक वेक-अप कॉल की तरह है. यह स्पष्ट करता है कि एआई अब केवल एक टूल नहीं रह गया है जो हमारे आदेशों का पालन करे, बल्कि इसमें अपने लक्ष्यों को स्वतंत्र रूप से चुनने की क्षमता विकसित होने लगी है.

अगर एआई का विकास इसी अनियंत्रित दिशा में जारी रहा, तो भविष्य में सुरक्षा और गोपनीयता की परिभाषाएं पूरी तरह बदल सकती हैं. अब समय आ गया है कि तकनीकी विकास के साथ-साथ कड़े वैश्विक नियम और एथिकल गाइडलाइन्स लागू की जाएं, ताकि यह तकनीक मानव सभ्यता के लिए वरदान बनी रहे, न कि अभिशाप.

