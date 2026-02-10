  • Hindi
AI नहीं छिनेगा आपकी नौकरी! इस केस स्टडी से समझें, ये परफेक्ट उदाहरण है

AI and Human Job: रेडियोलॉजी में (AI) न केवल उन वर्कर्स की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि यह उनकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ा रहा है.

AI and Human Job: अगर आपको डर लगता है कि एआई आपकी नौकरी छिन सकता है. तो आपके लिए एक खुशखबरी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक AI की मौजूदा स्थिति बता रही है कि यह सिर्फ एक टूल है, जिसका इस्तेमाल काम को बेहतर बनने में होगा. न कि यह इंसानी कार्यबल को रिप्लेस करने वाला है.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक रेडियोलॉजी में एआई का इस्तेमाल इस चीज का बेहतरीन उदाहरण बन रहा है. क्लीवलैंड क्लिनिक में डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डॉ. पो-हाओ चेन ने कहा कि रेडियोलॉजी में काम का तरीका AI मदद के लिए भी बहुत अच्छा है.

क्या कर रहा रेडियोलॉजी में

AI रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए रेडियोलॉजी के पास बहुत सारा डेटा मौजूद है, जिन्हें ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है. AI इंसानी वर्कर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज़ी से डेटा को पार्स कर सकता है, और यह पहले से ही रेडियोलॉजी में कुछ प्रोसेस को तेज करने में मदद कर रहा है जैसे, यह पता लगाना कि किन स्कैन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.

पर इंसानों की जरूरत क्यों है

इंसानी डॉक्टरों को अभी भी ज्यादातर काम करने पड़ते हैं जैसे डायग्नोसिस करना, मरीजों की फिजिकल जांच करना और रिपोर्ट लिखना.

क्या कह रहे विशेषज्ञ

जॉर्जटाउन के सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक रिसर्च फेलो जैक कार्स्टन ने कहा, (AI) न केवल उन वर्कर्स की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि यह असल में उनके काम की मात्रा बढ़ा रहा है और उनकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ा रहा है.

गोल्डमैन सैक्स ने जताई थी आशंका

AI से प्रभावित होने वाला अकेला काम रेडियोलॉजी नहीं है, जो धीरे-धीरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, टीचरों और यहां तक ​​कि प्लंबर जैसे कई दूसरे लोगों के काम में भी शामिल हो रहा है. गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि AI से जुड़ी तरक्की US के 6 से 7% वर्कफोर्स को हटा सकती है, हालांकि इस टेक्नोलॉजी से नई नौकरियां भी बनने की उम्मीद है.

