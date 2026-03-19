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भारत के दुश्मन ने विकसित की नई तकनीक, AI की मदद से हवा में होगी विमानों की रिफ्यूलिंग
Aircraft Aerial Refueling: एक क्षेत्र में मौजूद प्रत्येक विमान के ईंधन स्तर, हवाई क्षेत्र की क्षमता और उड़ान अवधि से यह एआई सिस्टम चलता है.
Aircraft Aerial Refueling: ईरान युद्ध के दौरान कुछ दिन पहले मध्य पूर्व में एक अमेरिकी सैन्य टैंकर (बोइंग KC-135 स्ट्रैटोटैंकर) पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में छह सैनिक भी मारे गए थे. अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने घोषणा की है कि हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों के लिए एक नए AI-सहायता प्राप्त टास्क डिस्पैच सिस्टम विकसित किया गया है.
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी वायु सेना ने दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए यह कदम उठाया है. इसमें एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम के साथ हवाई ईंधन भरने के काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया.
किसने विकसित की तकनीक
PLA डेली की रिपोर्ट के अनुसार, हवाई ईंधन भरने वाले क्षेत्र के प्रबंधन प्रणाली” (aerial refuelling area management system) को PLA वायु सेना के तकनीशियनों की ओर से विकसित किया गया है. इसे पहली बार पिछले साल के अंत में प्रशिक्षण के दौरान पेश किया गया था.
कैसे काम करता है ये सिस्टम
- यह प्रणाली वास्तविक समय में हवाई क्षेत्र की स्थितियों की निगरानी करती है
- क्षेत्र के भीतर मौजूद सभी विमानों के लिए ईंधन के स्तर की स्वचालित रूप से गणना करती है
- प्रत्येक विमान के ईंधन स्तर, हवाई क्षेत्र की क्षमता और उड़ान की अवधि के आधार पर यह सिस्टम चलता है
- अंत में यह प्रणाली टैंकरों और लड़ाकू विमानों के बीच सबसे अनुकूल जोड़ी बनाने की योजना तैयार करती है
- इस आधार पर यह पायलटों को सुझाव जारी करती है
क्या बोले सैन्य अधिकारी
PLA डेली ने इस कार्यक्रम में शामिल वायु सेना के एक अधिकारी, यू हे के हवाले से कहा, स्मार्ट टास्क असाइनमेंट’ कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से ठोस और अत्यधिक कुशल समाधानों की सिफारिश करता है, जिससे हवाई ईंधन भरने की प्रभावशीलता को अधिकतम किया जा सकता है.
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पहले कैसे काम करता था ये सिस्टम
यू ने कहा कि अतीत में, जोड़ी बनाने की प्रक्रिया एक “अंधा चुनाव” (blind choice) जैसी होती थी. टैंकर बस हवा में निष्क्रिय रूप से मंडराते रहते थे, जबकि लड़ाकू विमान सबसे निकट उपलब्ध टैंकर का चयन करने की प्रवृत्ति रखते थे. इससे अक्सर परिचालन में बाधाएं उत्पन्न होती थीं. कुछ टैंकरों पर काम का बोझ बहुत अधिक हो जाता था, जबकि उनके पास मौजूद अन्य टैंकर निष्क्रिय पड़े रहते थे.
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