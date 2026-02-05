By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
फ्लाइट में छूटे AirPods, अब लगा रहे पूरी दुनिया का चक्कर! इस महिला की कहानी ने इंटरनेट को चौंकाया
कनाडा की क्लेयर हाना फ्लाइट में अपने AirPods भूल गईं. अब वे इटली से कनाडा तक ट्रैक हो रहे हैं. ट्रैकिंग टेक्निक ने इस घटना को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है.
Canada Shocking News: आज के डिजिटल टाइम में कुछ भी हो सकता है. कनाडा की एक खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल, एक महिला के फ्लाइट में छूटे AirPods अब पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं. कनाडा की जानी-मानी जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर खुद ये बात बताई.
उन्होंने बताया कि वह एयर कनाडा की फ्लाइट AC890 से टोरंटो से रोम जा रही थीं. ये यात्रा वह Milano Cortina 2026 ओलंपिक की कवरेज के लिए कर रही थीं. यात्रा के दौरान उनके AirPods सीट के नीचे गिर गए, लेकिन उन्हें इसका एहसास तब हुआ, जब वह रोम एयरपोर्ट पर कस्टम्स पार कर चुकी थीं.
क्या बोली महिला?
इसके बाद उन्होंने तुरंत एयर कनाडा के स्टाफ से संपर्क किया. एयरलाइन के कर्मचारियों ने विमान में खोज भी करवाई, लेकिन AirPods नहीं मिल पाए. क्लेयर ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘एयर कनाडा डेस्क ने प्लेन में कॉल करके उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला. अब मैं उन्हें दुनिया भर में घूमते हुए ट्रैक कर रही हूं.’
‘दुनिया घूम रहे AirPods’
उन्होंने अपने पोस्ट के साथ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए, जिनमें AirPods की लोकेशन कभी रोम के फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट तो कभी मॉन्ट्रियल-पियरे इलियट ट्रूडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही थी. इससे ये अंदाजा लगाया गया कि AirPods शायद अभी भी फ्लाइट या एयरलाइन के लॉजिस्टिक सिस्टम के साथ सफर कर रहे हैं.
स्क्रीनशॉट्स में डिवाइस का नाम ‘Girlfriend’s AirPods Pro’ दिखा, जिससे माना गया कि क्लेयर इन्हें अपने पार्टनर के फोन के जरिए ट्रैक कर रही थीं. इस अनोखी घटना ने सोशल मीडिया यूजर्स को पूरी तरह हैरान कर दिया. कमेंट सेक्शन में मजेदार और हैरान कर देने वाले रिएक्शन आए.
Air Canada ने किया कमेंट
एक यूजर ने लिखा, ‘ये वाकई कमाल है. अगर AirPods वापस मिल गए तो उनकी ट्रैवल स्टोरी आपसे भी लंबी होगी.’ वहीं, एक दूसरे यूजर ने अपनी फ्लाइट से जुड़ा ऐसा ही किस्सा शेयर किया. इस बीच, Air Canada ने भी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और उनसे बुकिंग डिटेल्स शेयर करने को कहा ताकि AirPods को ढूंढने में मदद की जा सके.
हालांकि, फ्लाइट में सामान छूटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन Find My जैसे ट्रैकिंग फीचर्स ने ऐसी घटनाओं को अब लाइव डिजिटल स्टोरी में बदल दिया है. क्लेयर हाना के AirPods अब सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि इंटरनेट की नजरों में एक ‘वर्ल्ड ट्रैवलर’ बन चुके हैं. अब हर किसी को बस एक ही सवाल का इंतजार है. क्या ये घूमते हुए AirPods कभी अपने मालिक के पास वापस लौट पाएंगे?