अली खामेनेई के पास सजा नन्हा सा ताबूत, 14 महीने की थी नवासी जहरा, आखिरी वक्त में भी नाना के ही साथ थी | VIDEO

तेहरान की ग्रैंड मोसाला में रखे नन्हे ताबूत के सामने लोग भावुक हो उठे. बताया गया कि जहरा अपने नाना अली खामेनेई के साथ ही थी, जब घातक हमला हुआ था.

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तेहरान में अली खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह के दौरान एक छोटे ताबूत ने सबका ध्यान खींचा.

तेहरान में अली खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह के दौरान एक छोटे ताबूत ने सबका ध्यान खींचा.

यह ताबूत उनकी 14 महीने की नवासी जहरा मोहम्मदी गोलपेगानी का था.

जहरा की मौत 28 फरवरी को हुए अमेरिकी-इजरायली हमले में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हुई थी.

ईरानी मीडिया के मुताबिक, हमले के वक्त जहरा अपने नाना अली खामेनेई के साथ ही मौजूद थी.

ईरान में अली खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह के दौरान एक छोटे से ताबूत ने सभी का ध्यान खींचा. यह ताबूत उनकी 14 महीने की नवासी जहरा मोहम्मदी गोलपेगानी का था, जिसकी मौत फरवरी के हमले में हुई थी. ख़ामेनई की नवासी का नाम ज़हरा मोहम्मदी गोलपेगानी था. 14 महीने की मासूम ज़हरा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ख़ामेनई पर हुए अमेरिकी-इजरायली हमले में मारी गई थी. फिलहाल ईरान में इन सभी का अंतिम विदाई समारोह जारी है. अंतिम विदाई समारोह के दौरान तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला नामक जगह, जिसे आधिकारिक तौर पर इमाम खुमैनी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, में ये सभी ताबूत रखे गए, जिस दौरान एक छोटे से ताबूत ने सभी का ध्यान खींचा. यह ताबूत अली ख़ामेनेई की नवासी का नाम ज़हरा मोहम्मदी गोलपेगानी का है. 28 फरवरी को हुए हमले में मारे जाने के बाद ईरानी सैनिक का एक वीडियो जारी किया गया था, जो कि इन शवों की तलाश करने वाली टीम में शामिल था. उनके बताया कि जहरा ब्लास्ट से पहले अपने नाना खामेनेई के साथ ही थी.

सुनिए 14 माह की जहरा का शव मिलने की कहानी

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देखिए वीडियो जब आया छोटी बच्ची जहरा का ताबूत

Video footage shows the arrival of the body of Zahra Mohammadi Golpayegani at Tehran’s Mosalla. Iranian media identified her as the young granddaughter of Iran’s late Supreme Leader, Ali Khamenei. pic.twitter.com/FVe73YsKIY — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) July 3, 2026

शुक्रवार, 3 जुलाई को तेहरान की ग्रैंड मोसाला में अयातुल्ला अली खामेनेई की 14 महीने की पोती का छोटा सा ताबूत रखा गया. शनिवार, 4 जुलाई को ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार से पहले शोक मनाने वाले लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जमा हुए. ईरानी मीडिया ने बच्ची की पहचान ज़हरा मोहम्मदी गोलपायगानी के तौर पर की है. वह खामेनेई के परिवार के उन सदस्यों में शामिल थीं, जिनकी मौत 28 फरवरी को इज़राइली हवाई हमले में हुई थी.

ईरानी मीडिया द्वारा जारी वीडियो फुटेज में बच्चे का छोटा ताबूत दिखाई दिया, जिस पर ईरान का तिरंगा झंडा लिपटा हुआ था. इसे ‘ग्रैंड मोसाल्ला’ ले जाया गया, जहाँ अंतिम संस्कार से पहले श्रद्धांजलि सभा में हज़ारों लोग शामिल हुए. ताबूत के पास बच्चे की एक तस्वीर रखी गई थी, जिसके सामने लोग रुककर उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे.

इस श्रद्धांजलि सभा में खमेनेई के परिवार के उन सदस्यों को भी सम्मान दिया गया जो हमले में मारे गए थे. इनमें उनके दामाद, उनकी सबसे बड़ी बेटी और ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खमेनेई की पत्नी शामिल थीं. राजकीय अंतिम संस्कार शुरू होने से पहले, उनके ताबूतों को ग्रैंड मोसाला में खमेनेई के ताबूत के साथ रखा गया था.