Shocking Video: इस देश की संसद में रखी गई Alien Dead Body, 1000 साल पुराना शव देखकर घूम जाएगा दिमाग

Aliens Dead Body: मेक्सिको (Mexico) की कांग्रेस ने 1000 साल पुरानी ‘एलियन’ लाशों को संसद में सबके सामने रखा. इन लाशों को सभी लोग देख सकें इसलिए इन्हें एक बॉक्स में डिस्प्ले किया गया था. इन लाशों की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और ये लोगों में चर्चा का विषय बन गई हैं.

मैक्सिकन मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, मेक्सिको कांग्रेस की एक पब्लिक हियरिंग के दौरान 2 कथित ‘एलियन लाशों’ को दिखाया गया था. इस सुनवाई की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम भी की गई, जिससे ये वीडियो दुनिया भर में लोगों तक पहुंचा. इन लाशों को वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे.

लाशों के सैंपल से मिले डीएनए (DNA) की टेस्टिंग की गई और इसकी तुलना बाकी डीएनए से करने पर यह पता चला कि सैंपल का 30 प्रतिशत से ज्यादा डीएनए अज्ञात (Unknown) था. इन लाशों को यूएफओ एक्सपर्ट जैमी मौसान ने पार्लियामेंट में सबके सामने रखा था.

जैमी मौसान ने मैक्सिकन सरकार के मेंबर्स और ऑफिसर्स को बताया कि इनके डीएनए के सैंपल को हाल ही में मेक्सिको की National Autonomous University में स्टडी किया गया था. यहां साइंटिस्ट रेडियोकार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कर डीएनए एविडेंस निकालने में सफल रहे. माना जाता है कि पेरू (Peru) के कुस्को से मिली ये लाशें करीब 1000 साल पुरानी हैं.

सुनवाई के दौरान शवों के एक्स-रे भी दिखाए गए. एक्सपर्ट जैमी मौसान का दावा कि शव के अंदर रॉड और एक अंडे की तरह कोई वस्तु भी पाई गई थी. लाइव स्ट्रीमिंग से ये भी पता चला कि इन लाशों के हाथ और पैर में 3 उंगलियां थीं. मौसान ने बताया कि ये धरती के नहीं हो सकते, क्योंकि यह मानव कंकालों (Human Skeletons) से कहीं ज्यादा अलग हैं.