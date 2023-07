Hindi World Hindi

ये क्या बोल गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ Gen Munir, इस तरह से देश की 'भिखारी' Image पर मुहर लगा दी

पाकिस्तान की छवि एक फेल्ड नेशन की बन चुकी है. हमारा पड़ोसी एक ऐसा देश बन चुका है, जो गाहे-बगाहे दुनियाभर के तमाम देशों के सामने भीख मांगता रहता है. इसी छवि से बाहर निकलने की बात सेना प्रमुख जनरल मुनीर कह रहे हैं.

पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने लिए खुद ही समस्याएं खड़ी करता है. 76 साल पहले भारत के साथ ही आजाद हुआ यह देश आज दुनियाभर में हंसी का पात्र बना हुआ है, जबकि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है. एक तरफ भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं नजर आना चाहता. एक तरफ भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था पांचवे नंबर पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की छवि भिखारी की बनी हुई है. यहां तक कि Google पर जब भिखारी या भीख का कटोरा सर्च करते हैं तो पाकिस्तान या पाकिस्तान के मौजूदा व पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ी खबरें और तस्वीरें सामने आती हैं.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तो सोशल मीडिया पर ‘कटोरा’ खान कहकर बहुत बार ट्रोल भी किया जाता रहा है. अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख (COAS) जनरल सैयद असीम मुनीर का कहना है, ‘हमें भीख का कटोरा फेंक देना चाहिए.’ इस तरह से हमारे पड़ोसी देश के एक बड़े पद पर बैठे शख्स ने स्वीकार कर लिया कि उनके देश की छवि भिखारी की बनी हुई है, जिससे उन्हें पार पाना चाहिए.

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा

जनरल असीम मुनीर का कहना है कि हमें विदेशी लोन पर निर्भरता छोड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘सभी पाकिस्तानियों को भीख का कटोरा फेंक देना चाहिए (All Pakistanis Must Throw Out the Begging Bowl).’

सोमवार को खनेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म के उद्घाटन के समय अपने भाषण में जनरल मुनीर ने यह बात कही. उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सेना अपने देश की सेवा करने में गर्व महसूस करती है. उन्होंने कहा, सेना को देश के लोगों से ताकत मिलती है और देश के लोगों को सेना से.

‘पाकिस्तानी लोग टेलेंटिड हैं’

जनरल मुनीर ने कहा, सेना तब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक पाकिस्तान मौजूदा परेशानियों से निकल नहीं जाती है. उन्होंने कहा, पाकिस्तानी लोग टेलेंटिड हैं, उत्साही हैं और उन्हें अपने पाकिस्तानी होने पर गर्व है. सभी पाकिस्तानियों को भीख का कटोरा फेंक देना चाहिए.

‘हमें कोई प्रगति से रोक नहीं सकता’

सेना प्रमुख ने कहा, ‘अल्लाह ने हम पाकिस्तानियों को कई नेमतों से बख्शा है. अल्लाह के रहम से दुनिया की कोई भी शक्ती हमें प्रगति करने से रोक नहीं सकती है.’ उन्होंने कहा, देश मां की तरह होता है और देश व उसके लोगों के बीच प्यार व सम्मान का रिश्ता होता है. उन्होंने कहा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता.

