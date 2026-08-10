न ज्वालामुखी पास, न कोई आग... फिर 86°C तक कैसे गर्म हो जाती है अमेजन की ये नदी?

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं. ऐसी ही एक अनोखी जगह पेरू के अमेजन जंगल में है. यहां एक नदी बहती है, जिसका पानी बेहद गर्म है. इसका तापमान औसतन करीब 86 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. इस नदी को स्थानीय लोग शनाय-टिम्पिश्का कहते हैं. इसे ‘बॉयलिंग रिवर’ यानी खौलती हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है. इस नदी की सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ इसका तापमान नहीं है. आमतौर पर इतनी गर्म पानी की धाराएं ज्वालामुखी या धरती के अंदर मौजूद मैग्मा की गर्मी से जुड़ी होती हैं. लेकिन इस नदी के आसपास ऐसा कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है. सबसे नजदीकी सक्रिय ज्वालामुखी केंद्र यहां से 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसके पीछे धरती के अंदर होने वाली एक खास भूगर्भीय प्रक्रिया हो सकती है. बारिश और एंडीज पर्वतों से आने वाला पानी जमीन के अंदर दरारों और चट्टानों के बीच से नीचे जाता है. जैसे-जैसे पानी धरती के अंदर गहराई में पहुंचता है, उसका संपर्क ज्यादा गर्म चट्टानों से होता है. इसके बाद यही गर्म पानी धरती के अंदर मौजूद दरारों और भूगर्भीय रास्तों के जरिए वापस ऊपर आता है. जब यह पानी बड़ी मात्रा में सतह पर पहुंचता है तो नदी का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है. यानी नदी को गर्म करने के लिए उसके ठीक नीचे किसी ज्वालामुखी का होना जरूरी नहीं है. वैज्ञानिक इसे एक तरह का जियोथर्मल सिस्टम मानते हैं. इसमें पानी धरती के अंदर जाता है, गर्म होता है और फिर प्राकृतिक दरारों के रास्ते वापस सतह पर आता है.
नहीं. नदी की पूरी लंबाई में पानी एक जैसा गर्म नहीं है. 86 डिग्री सेल्सियस इसका बताया गया औसत तापमान है, जबकि अलग-अलग हिस्सों में तापमान काफी बदलता रहता है. कुछ सबसे गर्म हिस्सों में पानी का तापमान 98 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा दर्ज किया गया है. इसलिए इसे पूरी तरह उबलती हुई नदी कहना सही नहीं होगा. हालांकि इसके सबसे गर्म हिस्से इतने खतरनाक हैं कि इनमें गिरने वाला इंसान या जानवर गंभीर रूप से झुलस सकता है.
नदी के गर्म हिस्सों में पानी का तापमान इतना ज्यादा होता है कि इसमें गिरने वाले छोटे जानवर तेजी से गर्मी की चपेट में आ सकते हैं. कुछ हिस्सों में पानी जानलेवा तक हो सकता है. नदी के ऊपर लगातार भाप उठती रहती है, जिससे इसका नजारा भी बेहद अलग दिखाई देता है. हालांकि इतनी गर्म नदी पूरी तरह जीवन से खाली नहीं है. वैज्ञानिकों ने इसके आसपास ऐसे सूक्ष्मजीव पाए हैं जो बहुत ज्यादा तापमान में भी जीवित रह सकते हैं. ऐसे जीवों को समझना वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चल सकता है कि जीवन बेहद मुश्किल परिस्थितियों में खुद को कैसे ढालता है.
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