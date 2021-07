अंतरिक्ष यात्रा के लिए अपनी कंपनी ‘ब्लू ओरिजिन’ की पहली उड़ान पर मंगलवार को तीन लोगों के साथ जेफ बेजोस (Jeff Bezos) भी गए. ‘ब्लू ओरिजिन’ और अमेजन के संस्थापक बेजोस दूसरे अरबपति हैं जो अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा पर गए. बेजोस अपने भाई, नीदरलैंड्स के रहने वाले 18 वर्षीय युवक और टेक्सास की रहने वाली 82 वर्षीय महिला पायलट के साथ सफर पर गए. इस यात्रा में बेजोस के साथ अंतरिक्ष जाने वाले सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग शख्स थे. 10 मिनट की उड़ान के बाद रेगिस्तान में कैप्सूल के जरिए लौटे बेजोस ने इसे ‘अब तक का सबसे बेहतरीन दिन’ बताया.Also Read - Amazon के साथ जुड़कर हर महीने कमाएं 50,000-60,000 रुपये, हर रोज 4 घंटे करना होगा यह काम, देखें तस्वीरें

अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री एलन बी शेपर्ड के नाम पर 'ब्लू ओरिजिन' के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने अपोलो 11 के चांद पर उतरने की 52वीं वर्षगांठ पर यात्रियों के साथ उड़ान भरी. बेजोस से 9 दिन पहले 'वर्जिन गैलेक्टिक' के रिचर्ड ब्रैनसन अंतरिक्ष गए थे. रिचर्ड ब्रैनसन 11 जुलाई को अंतरिक्ष में जितनी ऊंचाई पर पहुंचे थे, उससे 10 मील (16 किलोमीटर) अधिक ऊंचाई 66 मील (106 किलोमीटर) पर ब्लू ओरिजिन का यान पहुंचा.

यात्रियों ने अंतरिक्ष में कुछ मिनट तक भारहीनता को महसूस किया. इसके बाद खिड़की से बाहर का नजारा दिखाने वाला कैप्सूल पैराशूट के जरिए धरती पर उतरा. कैप्सूल से बेजोस के निकलने के बाद उनके परिवार के लोगों ने जश्न मनाया. बेजोस के साथ इस यात्रा पर वैली फंक भी गईं. फंक 1960 में नासा के अंतरिक्ष जाने के कार्यक्रम में 13 सदस्यीय महिला दल के प्रशिक्षण में शामिल रहीं थीं, लेकिन वह अंतरिक्ष नहीं जा पाई थीं.

यह रॉकेट पूरी तरह स्वचालित था और ऐसे में उड़ान भरने और नीचे आने के लिये उसके अंदर प्रशिक्षित कर्मियों की कोई आवश्यकता नहीं थी. ब्रैनसन के ‘वर्जिन गैलेक्टिक’ रॉकेट विमान के संचालन के लिये दो पायलटों की आवश्यकता होती है. ‘ब्लू ओरिजिन’ की उड़ान में ओलिवर डेमेन पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इसके लिए किराया अदा किया. अंतरिक्ष जाने के लिए टिकट की बोली लगी थी उसमें डेमेन के पिता को टिकट मिला, लेकिन वह नहीं जा पाए और उनके पुत्र अंतरिक्ष गए.

