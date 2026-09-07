मियामी एयरपोर्ट पर अमेजन की कार्गो फ्लाइट का खौफनाक हादसा, रनवे पार कर गाड़ियों से टकराया, 5 की मौत

अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर अमेडन प्राइम एयर का बोइंड 767-300 लैंडिंग के दौरान रवने से बाहर निकल गया और कई गाड़ियों से टकराकर आग की चपेट में आज गया. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई.

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अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार (7 सितंबर) को एक बड़ा विमान हादसा हुआ. अमेजन प्राइम एयर के लिए उड़ान भर रहे एक कार्गो विमान के रनवे से बाहर निकलने और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें भीषण आग लग गई. हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई.

दुर्घटनाग्रस्त विमान बोइंग 767-300 था, जिसे 21 Air संचालित कर रही थी. विमान Prime Air Flight 7598 के तौर पर उड़ान भर रहा था और यह प्यूर्टो रिको के सैन जुआन से मियामी पहुंचा था. लैंडिंग के दौरान विमान एयरपोर्ट के डायगोनल रनवे को पार कर गया और इसके बाद कई वाहनों से जा टकराया.

लैंडिंग के दौरान बिगड़ा हालात

हादसा स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे हुआ. विमान के रनवे से बाहर जाने के बाद स्थिति तेजी से गंभीर हो गई. टक्कर के बाद विमान में आग लग गई और आसमान में धुएं का घना गुबार दिखाई देने लगा. घटना के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

हादसे की गंभीरता को देखते हुए मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी रनवे और टैक्सीवे बंद कर दिए गए. यात्रियों और विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा और एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टॉप लागू किया गया. इमरजेंसी टीमों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया.

60 से ज्यादा फायर-रेस्क्यू यूनिट मौके पर

आग पर काबू पाने और प्रभावित लोगों की मदद के लिए Miami-Dade Fire Rescue की 60 से ज्यादा यूनिट्स घटनास्थल पर पहुंचीं. बचाव दल ने विमान में लगी आग को नियंत्रित करने के साथ-साथ आसपास मौजूद लोगों और वाहनों की भी जांच की.

हादसे के बाद अधिकारियों ने प्रभावित लोगों की स्थिति का आकलन शुरू किया. पांच लोगों की मौत की पुष्टि होने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है. हालांकि, दुर्घटना की सही वजह अभी स्पष्ट नहीं है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर क्यों चला गया.

FAA और NTSB करेंगे जांच

अमेरिका की Federal Aviation Administration यानी FAA ने घटना की जांच शुरू करने की बात कही है. National Transportation Safety Board यानी NTSB भी हादसे से जुड़ी जानकारी जुटा रहा है. जांच के दौरान विमान की तकनीकी स्थिति, मौसम, रनवे की परिस्थितियों और लैंडिंग के समय की गतिविधियों समेत कई पहलुओं को देखा जा सकता है.

अमेजन ने जताई चिंता

अमेजन की प्रवक्ता केली नैंटल ने पुष्टि की कि 21 Air द्वारा संचालित अमेजन एयर का विमान मियामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ. उन्होंने कहा कि कंपनी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है.

अमेजन ने हादसे में प्रभावित लोगों की सुरक्षा और देखभाल को अपनी प्राथमिकता बताया है. कंपनी ने कहा है कि वह घटना की जानकारी जुटाने और प्रभावित लोगों को जरूरी सहायता देने के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है.

फिलहाल जांच एजेंसियां हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं. आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि विमान रनवे से बाहर जाने के पीछे तकनीकी खराबी, संचालन संबंधी समस्या या कोई अन्य वजह जिम्मेदार थी.