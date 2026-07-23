जिस मकबरे तक पहुंचना था नामुमकिन, अब 20 साल बाद खुल गए उसके दरवाजे

रीब 3,400 साल पुराने फैरो अमेनहोटेप III के मकबरे को 20 साल बाद फिर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है. अब लोग वैली ऑफ द किंग्स में स्थित इस ऐतिहासिक मकबरे के अंदर जाकर प्राचीन मिस्र की विरासत को करीब से देख सकेंगे.

Written by: Ikramuddin
Published: July 23, 2026, 12:16 AM IST
जिस मकबरे तक पहुंचना था नामुमकिन, अब 20 साल बाद खुल गए उसके दरवाजे
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रतीक के रूप में किया गया है. (photo/AI)

मिस्र ने इतिहास के एक और अनमोल पन्ने को दुनिया के सामने खोल दिया है. यहां करीब 3,400 साल पुराने फैरो अमेनहोटेप III के मकबरे को 20 साल बाद फिर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है. अब लोग वैली ऑफ द किंग्स में स्थित इस ऐतिहासिक मकबरे के अंदर जाकर प्राचीन मिस्र की विरासत को करीब से देख सकेंगे. ये मकबरा जमीन के करीब 46 फीट नीचे बना हुआ है. लंबे समय तक बंद रहने के बाद अब यहां पहुंचना पर्यटकों के लिए संभव हो गया है. मकबरे के अंदर बनी दीवारों पर आज भी प्राचीन चित्र और पवित्र मंत्रों के निशान दिखाई देते हैं, जो उस दौर की कला और संस्कृति की कहानी बताते हैं.

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करीब साल किया मिस्र पर शासन

अमेनहोटेप III प्राचीन मिस्र के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माने जाते थे. उन्होंने करीब 1390 से 1350 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था. उनके शासनकाल में कई भव्य मंदिर, महल और विशाल प्रतिमाएं बनाई गईं, जिनमें लक्सर के पास मौजूद कोलोसी ऑफ मेमनन भी शामिल हैं. इस मकबरे की खोज साल 1799 में नेपोलियन के मिस्र अभियान के दौरान फ्रांसीसी इंजीनियरों ने की थी. बाद में इतिहास के जाने-माने खोजकर्ता हॉवर्ड कार्टर ने 1915 में यहां बड़े स्तर पर खुदाई की. हालांकि सदियों पहले ही लुटेरों ने मकबरे से ज्यादातर कीमती सामान गायब कर दिया था.

बीस साल चला सरंक्षण अभियान

मकबरे को दोबारा तैयार करने का काम आसान नहीं था. करीब 20 साल तक चले संरक्षण अभियान में मिस्र, जापान और अन्य देशों के एक्सपर्ट्स ने मिलकर काम किया. इस दौरान दीवारों पर बने चित्रों की सफाई, मरम्मत और संरक्षण किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर को देख सकें. मकबरे के अंदर करीब 36 मीटर लंबा रास्ता है, जो कई कक्षों तक जाता है. इनमें से एक कक्ष राजा अमेनहोटेप III का था, जबकि बाकी कक्ष उनकी रानियों के लिए बनाए गए थे. दीवारों पर राजा को देवी-देवताओं के साथ दिखाया गया है और कई जगह अमर जीवन से जुड़े धार्मिक संदेश लिखे हुए हैं.

मकबरे में मौजूद नहीं ममी

हालांकि अमेनहोटेप III की ममी अब इस मकबरे में मौजूद नहीं है. सुरक्षा के लिए प्राचीन समय में उनकी ममी को उनके दादा अमेनहोटेप II के मकबरे में भेज दिया गया था. आज उनकी ममी काहिरा के नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन में रखी गई है. ऐसे में मिस्र सरकार को उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक मकबरे के खुलने और ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के शुरू होने से देश में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा. हजारों साल पुरानी सभ्यता को करीब से देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटकों के लिए यह जगह अब एक बड़ा आकर्षण बनने जा रही है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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