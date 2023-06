अमेरिका और भारत की दोस्ती दुनिया में सबसे खास: राष्ट्रपति बाइडन

Joe Biden On PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के पांच दिवसीय दौरे के बाद रविवार देर रात भारत लौट आए हैं. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे के बाहर उनका जोरदार स्वागत किया. पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) की प्रतिक्रिया सामने आई है.

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और भारत ने अपनी रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए तथा दोनों देशों के बीच की दोस्ती दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है. बाइडन की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती वैश्विक हित में है और यह हमारे ग्रह को न सिर्फ बेहतर बल्कि अधिक टिकाऊ भी बनाएगी.

दरअसल, जो बाइडन ने रविवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होनें लिखा, ‘अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है. यह पहले से कहीं अधिक मजबूत, गहरी और जीवंत है.’ वहीं बाइडन के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, ‘राष्ट्रपति जो बाइडन, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं. हमारे देशों के बीच दोस्ती वैश्वक हित में है. इससे हमारा ग्रह और बेहतर तथा अधिक टिकाऊ बनेगा.’ पीएम ने कहा, मेरी हाल की यात्रा में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है, उससे हमारे संबंध और मजबूत होंगे.