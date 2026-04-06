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America Arch Enemy North Korea Supplying Missiles And Weapons To Iran Attack On Diego Garcia Details Surfaced

अमेरिका का सबसे कट्टर दुश्मन ईरान को दे रहा है हथियार! बदले में तेल ले रहा है ये तानाशाह, रिपोर्ट में चौकाने वाला दावा

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तर कोरिया ने ईरान को इमाद और क़द्र मिसाइल सिस्टम बनाने में मदद की. इन मिसाइलों का इस्तेमाल इजरायल और खाड़ी क्षेत्र के देशों को निशाना बनाने वाले हमलों में किया गया है.

( प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Iran–North Korea Relations: बीते एक महीने में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायल को निशाना बनाकर सैकड़ों मिसाइल हमले किए हैं. इनमें से ज्यादातर मिसाइलें ईरान ने खुद विकसित की हैं और देश में ही बनाई हैं. वहीं ईरान ने अच्छी-खासी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका के दुश्मन देशों से खरीदी भी हैं.

द स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नॉर्थ कोरिया के हथियार इस्तेमाल कर रहा है. मिसाइलें या तो सीधे नॉर्थ कोरिया से खरीदी गई हैं या उनमें नॉर्थ कोरिया द्वारा विकसित उपकरण शामिल हैं. इस रिपोर्ट में ईरान और उत्तर कोरिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य संबंधों की ओर इशारा किया गया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ईरान और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग दशकों पुराना है. दोनों देश मिसाइल टेक्नोलॉजी के विकास और उत्पादन पर मिलकर काम कर रहे हैं. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ईरान को हथियार देने के बदले उत्तर कोरिया तेल लेता है या फिर कैश.

ईरान और उत्तर कोरिया के संबंधों पर लंबे समय से नजर रखने वाले टेक्सास की एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज विभाग में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ब्रूस बेक्टोल के अनुसार, यह व्यवस्था बहुत सीधी-सादी है. उत्तर कोरिया ईरान को हथियारों की सप्लाई करता है और बदले में ईरान कैश और तेल देता है.

फॉक्स न्यूज डिजिटल से बात करते हुए प्रोफेसर ब्रूस बेक्टोल ने कहा कि खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में ईरान द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें QIAM प्रणाली पर आधारित हैं. इन्हें उत्तर कोरिया के सहयोग से विकसित किया गया था. उन्होंने आगे कहा कि ईरान की शाहब-3 मिसाइल उत्तरी कोरिया की नो डोंग मिसाइल से काफी मिलती-जुलती है. उत्तर कोरिया ने 1990 के दशक के आखिर में ईरान को लगभग 150 नो डोंग मिसाइलें दी थीं.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तर कोरिया ने ईरान को इमाद और क़द्र मिसाइल सिस्टम बनाने में मदद की. इन मिसाइलों का इस्तेमाल इजरायल और खाड़ी क्षेत्र के देशों को निशाना बनाने वाले हमलों में किया गया है.

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डिएगो गार्सिया को निशाना बनाने की डिटेल सामने आई

प्रोफेसर ब्रूस बेक्टोल के अनुसार, डिएगो गार्सिया में US-UK के मिलिट्री बेस पर कथित तौर पर जो मिसाइल दागी गई थी वह एक मुसुदान मिसाइल थी. ह एक ऐसा सिस्टम है जिसे मूल रूप से उत्तर कोरिया ने ही बनाया है. उन्होंने बताया कि ईरान ने 2005 में ऐसी 19 मिसाइलें खरीदी थीं.

बता दें कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने बीते महीने डिएगो गार्सिया को निशाना बनाकर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं. इनमें से एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई थी. दूसरी मिसाइल को एक अमेरिकी जंगी जहाज ने इंटरसेप्टर मिसाइल से निशाना बनाया था. दोनों में से कोई भी मिसाइल बेस पर नहीं गिरी.