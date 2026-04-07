Hindi World Hindi

America Attack On Iran Kharg Island Oil Hub Before Trump Deadline Ends

डेडलाइन से ठीक पहले अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान के खार्ग आइलैंड पर किए ताबड़तोड़ हमले; बिगड़ रहे हालात

ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका के हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खार्ग द्वीप पर 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया.

Photo from X Video

ईरान के तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर ताबड़तोड़ हमलों की खबर सामने आई है. यह हमले ऐसे समय पर हुए हैं, जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये हमले उस डेडलाइन से कुछ घंटे पहले हुए, जो अमेरिका की तरफ से ईरान को सीजफायर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए दी गई थी. इन धमाकों ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

अमेरिका का बड़ा सैन्य एक्शन

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खार्ग द्वीप पर 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये हमले खास तौर पर सैन्य ठिकानों पर किए गए थे और तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी साफ किया कि यह कार्रवाई रणनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि पहले से तय योजना के तहत ही की गई है.

ट्रंप की चेतावनी से बढ़ा तनाव

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान को सख्त चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानता, तो बड़े पैमाने पर बमबारी की जाएगी. जिसमें बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा. ट्रंप ने पहले भी खार्ग द्वीप को लेकर कई बार बयान दिए हैं, जिनमें उन्होंने इसे पूरी तरह तबाह करने तक की बात कही थी. उनके इन बयानों से साफ है कि अमेरिका इस मुद्दे पर काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए है.

इजरायल की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई

इसी बीच, इजरायली सेना ने भी ईरान के कई इलाकों में हमले करने की पुष्टि की है. सेना के बयान के अनुसार, उन्होंने ईरान के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद कई इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को निशाना बनाया. हालांकि, किन-किन जगहों पर हमला हुआ. इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है. इस संयुक्त दबाव ने ईरान के लिए स्थिति को और जटिल बना दिया है और क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है.

खार्ग द्वीप क्यों खास है?

खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से देश का लगभग 90% तेल निर्यात होता है. यही वजह है कि इस जगह पर हमला सीधे तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा, यह द्वीप रणनीतिक रूप से भी अहम है, क्योंकि यह कुवैत और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के करीब स्थित है. हाल ही में ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के फैसले ने भी वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है. ऐसे में खार्ग द्वीप पर हुए हमले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता और बढ़ा दी है.

Add India.com as a Preferred Source