  • Hindi
  • World Hindi
  • America Can Start 50 Aircraft Tariff On Canada Threat To Impose New Tariff System On Cuba Too

अब इन दो देशों को ट्रंप की दबंगई! कनाडा पर 50% एयरक्राफ्ट टैरिफ, क्यूबा पर भी नया ट्रैरिफ सिस्टम लागू करने की धमकी

अमेरिका में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है. कनाडा अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ऊर्जा, निर्माण और विमानन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की सप्लाई चेन आपस में जुड़ी हुई हैं.

Published date india.com Published: January 30, 2026 12:51 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ व्यापारिक स्तर पर एक्शन लेने की चेतावनी दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा अमेरिकी कंपनी गल्फस्ट्रीम के विमानों को प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) देने से गलत, गैरकानूनी और लगातार इनकार कर रहा है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि कनाडा ने गल्फस्ट्रीम 500, 600, 700 और 800 जेट विमानों को प्रमाणित नहीं किया है, जबकि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन और अत्याधुनिक विमान हैं. उन्होंने इसे अमेरिकी कंपनी के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि अमेरिका भी जवाबी कदम उठाएगा.

राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अमेरिका कनाडा में बने बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस और कनाडा में निर्मित सभी विमानों का प्रमाणन रद्द करेगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक गल्फस्ट्रीम को पूरी तरह से प्रमाणन नहीं मिल जाता.

कनाडा पर लगाए ये आरोप

ट्रंप ने कनाडा पर यह भी आरोप लगाया कि वह अपनी नियामक प्रक्रिया के जरिए अमेरिकी विमानों की बिक्री को रोक रहा है. उन्होंने कहा कि इसी प्रक्रिया के कारण गल्फस्ट्रीम के उत्पादों को कनाडाई बाजार में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है.

ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे को ठीक नहीं किया गया तो टैरिफ लगाए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा, “अगर किसी भी वजह से इस स्थिति को तुरंत ठीक नहीं किया गया, तो मैं कनाडा से अमेरिका में बेचे जाने वाले सभी एयरक्राफ्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा. विशेषज्ञों का कहना है कि विमान प्रमाणन से जुड़े ऐसे विवाद न केवल व्यापार, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं.

क्यूबा पर नया ट्रैरिफ सिस्टम लागू करने का आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि क्यूबा से अमेरिका को एक असामान्य और गंभीर खतरा है. उन्होंने क्यूबा सरकार से पैदा हुए खतरे को लेकर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है. इसी वजह से उन्होंने एक नई शुल्क (टैरिफ) व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है. इस व्यवस्था के तहत उन देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है, जो क्यूबा को तेल की आपूर्ति करते हैं. ट्रंप ने कहा क्यूबा से जुड़ी स्थिति अमेरिका के लिए एक असामान्य और बड़ा खतरा है, जिसका स्रोत काफी हद तक अमेरिका के बाहर है.

रूस, चीन, ईरान के साथ की वजह से क्यूबा पर नकेल

आदेश में आरोप लगाया गया है कि क्यूबा कई ऐसे देशों और संगठनों का समर्थन करता है, जो अमेरिका के खिलाफ हैं. इसमें रूस, चीन, ईरान के साथ-साथ हमास और हिज़्बुल्लाह जैसे संगठनों का नाम लिया गया है. ट्रंप ने कहा कि क्यूबा “खुलेआम संयुक्त राज्य अमेरिका के खतरनाक दुश्मनों को पनाह देता है और उन्हें अपने इलाके में “अत्याधुनिक सैन्य और खुफिया क्षमताएं” स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता है जो सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाती हैं.”

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि क्यूबा में रूस का सबसे बड़ा विदेशी खुफिया केंद्र काम कर रहा है और चीन के साथ भी क्यूबा की सैन्य और रक्षा संबंधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. (इनपुट एजेंसी)

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें America की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.