America Claims That Not Only Iran S Supreme Leader Ali Khamenei But 40 Other Prominent Leaders And Officials Were Killed

खामेनेई ही नहीं 40 और भी ढेर, ईरान सुप्रीम लीडर के परिवार के सदस्य और सेना के कौन-कौन बड़े कमांडर मारे गए?

Ali Khamenei: अमेरिका और इजरायल के हमले में अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर, सालेह असादी और मोहम्मद शिराजी जैसी ईरान की बड़ी हस्तियां मार दी गई हैं.

Ali Khamenei: अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल-यूएस के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ही नहीं ईरान के 40 के करीब बड़े नेता और सुरक्षा कमांडर मारे गए हैं. वहीं खामेनेई की बेटी, दामाद और पोती के मारे जाने की भी खबर है.

खामेनेई के परिवार के कौन से लोग मारे गए

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी न्यूज एजेंसी FARS ने बताया है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई की एक बेटी, दामाद और पोते एक हमले में मारे गए हैं.

मारे गए कमांडरों की लिस्ट

ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी, ईरानी सुप्रीम लीडर के पर्सनल एडवाइजर भी थे

मोहम्मद पाकपुर, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कमांडर था

सालेह असादी, अल-अनबिया इमरजेंसी कमांड के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के हेड

मोहम्मद शिराजी, 1989 से सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मिलिट्री ब्यूरो के हेड थे

ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादेह

हुसैन जबल अमेलियन, ऑर्गनाइज़ेशन के चेयरमैन थे जो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों से जुड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाता था

रेजा मोजफरी-निया, जो पहले इसी ऑर्गनाइजेशन के चेयरमैन थे

खामेनेई के मारे जाने का दावा कितना मजबूत

इजरायल और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल-अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए हैं. हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अभी तक खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है. खामेनेई के कार्यालय ने उनकी मौत की खबरों को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा है.

कैसे मारे गए एक साथ इतने कमांडर

फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि दिन में हुए इस हमले से तेहरान कंपाउंड में जमा हुए सीनियर लीडर हैरान रह गए. इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा कि उसने तेहरान में कई जगहों को टारगेट किया जहां ईरानी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर अधिकारी इकट्ठा हुए थे.

शासन का सिर काटने के ऑपरेशन

अधिकारी ने आगे कहा कि यह मॉडर्न युद्ध के इतिहास में किए गए सबसे बड़े शासन “सिर काटने के ऑपरेशन” में से एक था. अधिकारी ने बताया कि इज़रायली इंटेलिजेंस ईरानी सिक्योरिटी लेवल में घुसपैठ करने में कामयाब रही, जिससे हमले मुमकिन हो सके.

ट्रंप ने क्या कहा

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी शनिवार को कन्फर्म किया कि खामेनेई इन हमलों में मारा गया. ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई मर गया है. यह सिर्फ़ ईरान के लोगों के लिए इंसाफ नहीं है, बल्कि सभी महान अमेरिकियों और दुनिया भर के कई देशों के उन लोगों के लिए भी है, जिन्हें खामेनेई और उसके खून के प्यासे गुंडों ने मार डाला या घायल कर दिया.