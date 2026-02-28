Hindi World Hindi

America-Iran Tension: पहली बार इजराइल में तैनात हुए अमेरिकी F-22 रैप्टर, कतर से गायब हुए टैंकर्स, समझिए ट्रंप की युद्ध योजना

अमेरिकी सेना ने ईरान के आस-पास जिस स्तर की सैन्य किलेबंदी की है उससे तो यही संकेत जाता है कि ट्रंप किसी भी समय ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं.

America-Iran Conflict: क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है? ये सवाल इस समय दुनिया भर में पूछा जा रहा है. माना जा रहा है कि युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है क्योंकि इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया है. इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि ईरान की किसी भी आक्रमक कार्रवाई से बचने के लिए पहले हमले किए गए. इजराइल ने अपनी हवाई सीमा को भी बंद कर दिया है.

क्या अमेरिका भी करेगा ईरान पर हमला?

अमेरिकी सेना ने ईरान के आस-पास जिस स्तर की सैन्य किलेबंदी की है उससे तो यही संकेत जाता है कि ट्रंप किसी भी समय ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं. पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना ने मध्य-पूर्व में कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जिसे रक्षा विशेषज्ञ युद्ध से ठीक पहले की तैयारी मान रहे हैं. आइये जानते हैं कि अमेरिका ने हाल-फिलहाल सैन्य स्तर पर कौन से बड़े कदम उठाए हैं.

इजराइल में तैनात हुए अमेरिकी F-22 रैप्टर

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने पहली बार इजराइल में अपने F-22 रैप्टर विमानों को तैनात किया है. इजराइल में F-22 की तैनाती ऐसे समय हुई है जब सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों ने हमले के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से मना कर दिया है.

F-22 रैप्टर को आज भी अमेरिका का सबसे खास दुनिया में हवाई युद्ध के मामले में सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है. F-22 रैप्टर को दुनिया का पहला स्टेल्थ एयर क्राफ्ट भी माना जाता है. अमेरिका के लिए ये विमान कितना खास है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूएस ने इसे आज तक अपने किसी मित्र देश को भी नहीं बेचा.

माना जा रहा है कि युद्ध छिड़ा तो अमेरिका हमलों की शुरुआत F-22 रैप्टर से ही करेगा. इस विमान को रडार से ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल होता है. इजराइली एयरबेस पर तैनात होने के कारण F-22 को एयर डिफेंस शील्ड भी मिलेगी जिससे यह किसी आक्रामक जवाबी हमले से भी बचा रहेगा.

अमेरिका ने कतर से अपने टैंकर हटाए

बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इलाके में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा. इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने कतर में अल उदीद एयर बेस से अपने सारे अठारह टैंकर हटा लिए हैं. माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ईरानी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी विमानों को नुकसान न पहुंचे.

