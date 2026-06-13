मौत के 130 दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को नसीब होगी कब्र! आ गई सुपुर्द-ए-खाक की डिटेल

चार महीने से ज्यादा इंतजार के बाद अब ईरान अपने सबसे प्रभावशाली नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने जा रहा है. खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक होने के बाद ईरान का एक युग भी समाप्त हो जाएगा.

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अली खामेनेई 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता बने थे. (PTI)

ईरान के इतिहास का एक बेहद भावनात्मक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अध्याय अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. ईरानी सरकार ने ऐलान किया है कि दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali ‌Khamenei) का अंतिम संस्कार 4 जुलाई 2026 से शुरू होगा. खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में 9 जुलाई 2026 को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी थी. इसी दिन हवाई हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी. अब करीब साढ़े चार महीने बाद (130 दिन) जाकर उनके अंतिम संस्कार की तारीख तय हो सकी है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की डिटेल शेयर की है. सामान्य तौर पर ईरान में टॉप धार्मिक नेताओं का अंतिम संस्कार कुछ दिनों के भीतर कर दिया जाता है, लेकिन इस बार हालात अलग थे. खामेनेई की मौत ऐसे समय हुई, जब ईरान अपने इस्लामिक सत्ता के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अमेरिका और इजरायल के साथ जंग लड़ रहा है.

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मार्च में सुरक्षा कारणों से टाला गया था अंतिम संस्कार

ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच देश के कई हिस्सों में सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं. इसी वजह से मार्च में प्रस्तावित खामनेई के तीन दिनों के राजकीय अंतिम संस्कार को स्थगित कर दिया गया था. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार को विशाल जनसमूह, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित हमलों की आशंका को देखते हुए अंतिम संस्कार टालना पड़ा. यही कारण है कि 100 दिनों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद अब जाकर अंतिम कार्यक्रम घोषित किया गया है.

4 जुलाई से शुरू होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम

ईरानी सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक, खामेनेई के अंतिम संस्कार की औपचारिक शुरुआत 4 जुलाई को राजधानी तेहरान से होगी. इसके बाद कई दिनों तक श्रद्धांजलि सभाएं और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 9 जुलाई को खामेनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

मशहद में ही क्यों होंगे दफन?

मशहद सिर्फ खामेनेई का गृह नगर ही नहीं है, बल्कि शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक इमाम रज़ा दरगाह का भी शहर है. इसी वजह से उनकी दफनगाह को धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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खामेनेई ने 37 साल तक संभाली थी ईरान की कमान

अली खामेनेई 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता बने थे. उन्होंने लगभग 37 साल तक देश की राजनीति, विदेश नीति और सैन्य रणनीति पर निर्णायक प्रभाव बनाए रखा. उनके नेतृत्व में ईरान ने पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और इजरायल, के खिलाफ सख्त रुख अपनाया.

उनकी मौत को ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना गया. कई विशेषज्ञों का कहना है कि खामेनेई की मौत ने ईरान की सत्ता संरचना को पूरी तरह बदल दिया.

क्या होगा सबसे बड़ा संदेश?

खामेनेई का अंतिम संस्कार ऐसे समय हो रहा है जब ईरान अभी भी क्षेत्रीय तनाव, आर्थिक चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय दबावों का सामना कर रहा है. ऐसे में यह समारोह दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश भी होगा कि नेतृत्व बदलने के बावजूद ईरान की सत्ता व्यवस्था और राजनीतिक ढांचा कायम है.

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