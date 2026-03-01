By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
रूस को हथियार देना खामेनेई को पड़ा भारी? ईरान के Shahed Drones को ही 'कॉपी' करके अमेरिका कर रहा तेहरान को तबाह
Shahed Drones: अमेरिकी सेना ने ईरान के 'कामिकेज' ड्रोन, शाहेद-136 से बेहतर उसके क्लोन तैयार कर लिए हैं. और उसी से ईरान पर हमले कर रहा है.
Shahed Drones: अमेरिका का कहना है कि उसने हमले में ईरान के ही शाहिद ड्रोन (Shahed Drones) की कॉपी का इस्तेमाल किया है. इस अमेरिका ड्रोन का नाम LUCAS बताया जा रहा है. यह एक सुसाइड ड्रोन है.
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में ईरानी टेक्नोलॉजी से बने 57,000 से ज्यादा ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिससे आधुनिक युद्ध में बदलाव आया है. ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन देकर रूस की मदद, लेकिन अमेरिकी ने जिस तरह उसकी तकनीक को कॉपी किया है, उससे लगता है पुतिन की मदद दिवंगत खामेनेई को भारी पड़ गई.
पहली बार अमेरिकी सेना ने किया इसका इस्तेमाल
US मिलिट्री ने शनिवार को कहा कि वह पहली बार लड़ाई में ईरान पर हमला करने के लिए सिंगल-यूज ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जिससे दुनिया की सबसे अमीर मिलिट्री की ओर से एक ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाने का संकेत मिलता है जो यूक्रेन-रूस युद्ध में पहले से ही मशहूर हो रही है.
वन-वे अटैक ड्रोन
US सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक ने पहली बार लड़ाई में कम लागत वाले वन-वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया.
सेंटकॉम ने कहा कि ड्रोन, जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं लेकिन पारंपरिक मिसाइलों से सस्ते हैं, ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी पर आधारित थे.
शाहिद ड्रोन की बड़ी बातें
- ईरान रूस को इसका निर्यात करता है और काफी सस्ता है
- इस ड्रोन के कारण फ्रंटलाइन सैनिकों की जरूरत कम हो रही है
- दुश्मन सैनिकों को छिपने के लिए बहुत कम जगहें मिल रही हैं
जेलेंस्की ने ईरान हमले का किया समर्थन
यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को ईरान पर US के नेतृत्व वाले हमलों का समर्थन किया, और देश को शाहिद ड्रोन और मॉस्को को उन्हें और दूसरे हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के लिए “पुतिन का साथी” कहा.
क्या बोली अमेरिकी मीडिया
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, LUCAS वन-वे अटैक ड्रोन, जो अमेरिका के हथियारों के जखीरे में सबसे नया हथियार है, पहली बार लड़ाई में इस्तेमाल हुआ. LUCAS, जिसे एक अमेरिकी सैन्य ठेकेदार ने बड़े पैमाने पर बनाया है, यह ईरान के शाहिद-136 ऑटोनॉमस पुशर-प्रोपेल्ड सुसाइड ड्रोन का री-इंजीनियर्ड वर्शन है.
