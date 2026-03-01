By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
America-Israel Attacks Iran LIVE News Updates: डोनाल्ड ट्रंप-नेतन्याहू का दावा- मारे गए सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, इजराइल ने फिर किया ईरान पर अटैक
US-Israel Attacks Iran LIVE latest News: ईरान पर अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले के बाद मध्य-पूर्व के हालात खराब हैं. ईरान ने खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया है. इसके अलावा ईरान ने बहरीन, यूएई और कुवैत में भी मिसाइलें दागी हैं.
US-Israel Attacks Iran: अमेरिका के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है. हालांकि ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फतहली ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए बड़े पैमाने के हमलों में सैकड़ों निर्दोष ईरानी नागरिक मारे गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सुरक्षित हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं.
इस बीच ईरान ने हमलों का जवाब देने के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमले किए हैं. मध्य-पूर्व के हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. ईरानी रेड क्रिसेंट ने बताया है कि पूरे देश में कम से कम 201 लोग मारे गए हैं और 700 से ज़्यादा घायल हुए हैं.
बता दें कि इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त मलों में ईरान के IRGC कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है. तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस के पास भी मिसाइलें गिराई गईं. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं.
ईरान बनाम अमेरिका- इजराइल युद्ध से जुड़ी हर LIVE Updates के लिए हमारे साथ बने रहें.
