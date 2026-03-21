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अमेरिका-इजरायल का ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, अगर रेडिएशन लीक हुई तो क्या होगा?
बता दें नतांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र में गिना जाता है, जो तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है. इस हमले में नतांज के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है.
ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होने की खबर सामने आई है. ईरानी अधिकारियों ने बताया कि यह हमला शनिवार यानी आज 21 मार्च, 2026 की सुबह हुआ. सरकारी एजेंसी के मुताबिक, यह कार्रवाई अमेरिका और इजरायल से जुड़े हमलों के जवाब के माहौल में हुई है. हालांकि, राहत वाली बात यह रही कि इस हमले के बाद किसी भी तरह के रेडिएशन लीक की सूचना नहीं है. आसपास के लोगों को फिलहाल कोई खतरा नहीं बताया गया है.
ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर पहली बार हमला नहीं हुआ
यह पहली बार नहीं है, जब नतांज साइट को निशाना बनाया गया है. इससे पहले भी अमेरिका ईरान के तीन बड़े परमाणु ठिकानों – नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर हमले कर चुका है. इन हमलों के बाद से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है. इन साइट्स को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए ये अक्सर जंग के समय टारगेट किए जाते हैं.
न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने से क्या होता?
बता दें नतांज परमाणु केंद्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. यह जगह जमीन के नीचे और पहाड़ों के बीच बनाई गई है, ताकि इसे हवाई हमलों से बचाया जा सके. यहां हजारों सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए किया जाता है. यह प्रक्रिया बिजली उत्पादन जैसे शांतिपूर्ण कामों के लिए भी उपयोगी होती है. लेकिन इसी तकनीक का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में भी किया जा सकता है. अगर किसी हमले के बाद रेडिएशन लीक हो जाए, तो इसका सीधा असर इंसानों की सेहत पर पड़ सकता है – जैसे स्किन जलना, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, कमजोरी और लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.
मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहा तनाव
मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब काफी बढ़ चुका है और यह जंग लगभग 22 दिनों से जारी है. इसकी शुरुआत फरवरी के अंत में हुए हमलों से हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था. तब से यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर भी दिखने लगा है. हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच जवाबी हमले तेज हो गए हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है. हाल के हमलों और बढ़ते तनाव के बीच अब यह सवाल उठने लगा है कि आने वाले दिनों में स्थिति और कितनी बिगड़ सकती है?
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