वाशिंगटन: अमेरिकी सीरिया के पूर्वी क्षेत्र में तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने को लेकर अतिरिक्त सैन्य बल भेजने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी मीडिया ने इस बात की जानकारी दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, एक रक्षा अधिकारी के हवाला से सीएनएन ने बताया कि अमेरिका अपने भागीदार सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) का साथ देने के लिए पूर्वोत्तर सीरिया में अतिरिक्त सैन्य बलों को भेजेगा.

रक्षा अधिकारी ने कहा कि तेल क्षेत्रों को आतंकवादी संगठन आईएस (इस्लामिक स्टेट) के हाथों में वापस जाने से रोकने के लिए और हमारी स्थिति को मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध है. यूएसए टुडे ने भी एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से गुरुवार को कहा कि पेंटागन सीरिया के तेल क्षेत्रों में टैंक और बख्तरबंद वाहन भेजने की तैयारी कर रहा है. सीरिया में भारी सैन्य बलों की तैनाती लड़ाई को बढ़ाने का कार्य करेगी.

The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2019