अमेरिका के लॉस वेगास में नेवादा विश्वविद्यालय में चली गोलीबारी, तीन की मौत, पुलिस कार्रवाई में हमलावर ढेर

नई दिल्ली- अमेरिका के लास वेगास शहर की नेवादा विश्वविद्यालय में बुधवार (6 दिसंबर) को गोलीबारी की घटना हुई है जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य के घायल होने की सूचना आई है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो लास वेगस पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर की मौत हो गई है.

लास वेगास शहर के पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में किया कि उन्होंने संदिग्ध को काबू कर लिया गया है और उसकी मौत हो चुकी है. साथ ही पुलिस ने नागरिकों से क्षेत्र से दूर रहने का अनुरोध किया है. वहीं, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस ने कहा कि हम लास वेगास की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

US: Three killed, one injured after shooting on University of Nevada campus in Las Vegas

