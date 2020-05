नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा हुया है. कोरोना निकला तो चीन (China) के वुहान से था लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका(America) में पड़ी है. अमेरिका में इस वायरस से 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है जबकि 90 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके है. अपने देश में मौत का खतरनाक मंजर देखकर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को भी कोरोना वायरस का डर सताने लगा है. इस वायरस से बचने के लिए वह इनदिनों एक खास दवा का सेवन कर रहे हैं. Also Read - अनिल कुंबले की अध्‍यक्षता वाली ICC समिति की सिफारिश, खत्‍म हो थूक का इस्‍तेमाल

राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी और कहा कि मैं कोरोना से बचने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (hydroxychloroquine) ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह दवा अक्सर कोरोना के इलाज में कारगर पाई गई है. डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम पर खाद्य और औषधि प्रशासन ने चेतावनी भी दी है.

US President Donald Trump said he is taking hydroxychloroquine, a drug that he often touted as a potential treatment for coronavirus

