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America Reaper Drones Radars Fighter Jets Destroyed In Iran War Related Losses 5 Billion Dollars

अमेरिका के रीपर ड्रोन, हेलीकॉप्टर, रडार और लड़ाकू विमान हो रहे हैं बर्बाद, युद्ध से अब तक कितना नुकसान? हैरान कर देगा ये आंकड़ा

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने कम से कम 16 MQ-9 Reaper ड्रोन खोए हैं. एक रीपर की अनुमानित कीमत लगभग 30 मिलियन डॉलर है. ऐसे में अमेरिकी सेना को सीधे तौर पर लगभग 500 मिलियन डॉलर का नुकसान केवल रीपर ड्रोन खोने से हुआ है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

US-Israel-Iran War: अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान युद्ध को शुरू हुए अब एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. इस जंग में जहां भीषण बमबारी से ईरान तबाह हुआ है वहीं, अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है. ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार नष्ट हुए हैं.

युद्ध से अब तक अमेरिका को कितना नुकसान हुआ?

CBS News की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने कम से कम 16 MQ-9 Reaper ड्रोन खोए हैं. एक रीपर की अनुमानित कीमत लगभग 30 मिलियन डॉलर है. ऐसे में अमेरिकी सेना को सीधे तौर पर लगभग 500 मिलियन डॉलर का नुकसान केवल रीपर ड्रोन खोने से हुआ है.

16 रीपर्स के अलावा, अमेरिकी सेना ने ईरान युद्ध के पहले महीने में ही कई लड़ाकू विमान, रडार सिस्टम, रीफ्यूलिंग टैंकर और थाड बैटरी खोई है. रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध से संबंधित कुल नुकसान 5 अरब डॉलर के करीब पहुंच रहा है.

युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका के तीन एफ-15 जेट कुवैत में अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार बनकर गिर गए. इसके बाद ईरान ने एक एफ-35 जैसे आधुनिक विमान को भी निशाना बनाया. इराक में दो अमेरिकी टैंकरों की आपसी टक्कर में एक पूरी तरह से तबाह हो गया. ईरान ने सऊदी अरब में बेस पर खड़े 5 अमेरिका फ्यूल टैंकर विमानों को मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया. इसके अलावा कतर में थाड बैटरी और शक्तिशाली रडार भी बर्बाद किया गया है.

ईरान की खास रणनीति

ईरान ने इस युद्ध को लंबा खींचने की रणनीति अपनाई है. ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है. यही नहीं, ईरान की कई रीपर और दूसरे हवाई प्लेटफार्म मार गिराने की क्षमता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में आए बदलाव का भी संकेत देती है. कुछ साल पहले तक रीपर ड्रोन को इस क्षेत्र में निगरानी और अटैक मिशन के लिए सुरक्षित माना जाता था. लेकिन, अब ऐसा नहीं है और जोखिम कई गुना बढ़ गया है.

कब – तक जारी रहेगा युद्ध

भीषण नुकसान के बावजूद अभी पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे. ईरान में जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को उतारने की चर्चा के बीच 2 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आने वाले हफ्तों में ईरान के खिलाफ हमले और तेज किए जाएंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ये हमले अभी कुछ हफ्तों तक और चलेंगे.

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देश के नाम अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एक महीने से थोड़ा ज्यादा चला है. लेकिन, अमेरिका ने पहले ही उस चीज को खत्म कर दिया है जिससे बड़ा खतरा बताया था. ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका और दुनिया के लिए ईरान के खतरे को खत्म करने के नजदीक हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम तब तक काम करते रहेंगे, जब तक हमारे मकसद पूरी तरह पूरे नहीं हो जाते. उन्होंने ईरान को यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो, हम उनके हर बिजली बनाने वाले प्लांट पर बहुत जोरदार हमला करेंगे.