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America Said No Ship Will Allowed Entry Without Permission In Hormuz

होर्मुज पर अमेरिका का बड़ा ऐलान, बिना इजाजत किसी भी जहाज को नहीं मिलेगी एंट्री

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा पूर्वी समयानुसार सुबह 10 ब

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा पूर्वी समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली नाकाबंदी होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों पर लागू होगी.