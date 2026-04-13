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होर्मुज पर अमेरिका का बड़ा ऐलान, बिना इजाजत किसी भी जहाज को नहीं मिलेगी एंट्री

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा पूर्वी समयानुसार सुबह 10 ब

Published date india.com Published: April 13, 2026 7:09 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
होर्मुज पर अमेरिका का बड़ा ऐलान, बिना इजाजत किसी भी जहाज को नहीं मिलेगी एंट्री

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा पूर्वी समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली नाकाबंदी होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों पर लागू होगी.

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Gargi Santosh

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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