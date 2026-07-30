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भारत में बड़ा निवेश करने जा रही ये अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी, कर्मचारियों की संख्या भी करेगी दोगुनी

अमेरिकी कंपनी मार्वेल टेक्नोलॉजी ने भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए बड़ा दांव खेला है. कंपनी ने अगले तीन वर्षों में भारी निवेश का मन बनाया है.

Written by: Nandan Singh
Published: July 30, 2026, 11:12 AM IST
Marvell Technology
मार्वेल टेक्नोलॉजी का ऐलान. (Photo/Meta AI)
  • अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी का प्लान
  • भारत में बड़े निवेश की योजना
  • 3 साल में 250 मिलियन डॉलर लगाएगी
  • बुनियादी ढांचे का होगा विस्तार

अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी मार्वेल टेक्नोलॉजी ने ऐलान किया कि वह भारत में अगले तीन सालों के दौरान 25 करोड़ डॉलर (250 मिलियन डॉलर) का निवेश करेगी. इस निवेश का मकसद देश में कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षमताओं को मजबूत करना, इंजीनियरिंग टैलेंट को बढ़ावा देना और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है. कंपनी का मानना है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यह निवेश भारत में कंपनी के संचालन के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है, जिसके तहत मार्वेल ने अगले 3 वर्षों में भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करने की भी योजना बनाई है.

मार्वेल टेक्नोलॉजी करेगी निवेश

विस्तार योजना के तहत कंपनी ने बेंगलुरु कार्यालय में एक नए विंग का उद्घाटन किया है. साथ ही हैदराबाद में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई जा रही है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े उन्नत सेमीकंडक्टर समाधानों के डिजाइन और विकास को गति दी जा सके. मार्वेल के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया कंट्री मैनेजर नवीन बिश्नोई ने कहा कि भारत कंपनी के लिए एक रणनीतिक इंजीनियरिंग हब के रूप में विकसित हुआ है, और दुनिया की अग्रणी हाइपरस्केलर तथा क्लाउड सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

उन्होंने कहा, “भारत मार्वेल के लिए इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का एक रणनीतिक केंद्र बन चुका है. यहां की टीम उन इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीकों के विकास में अहम योगदान दे रही है, जिन पर दुनिया के प्रमुख हाइपरस्केलर और क्लाउड प्रदाताओं की सेवाएं आधारित हैं.” बिश्नोई ने कहा कि कंपनी अपने ग्राहकों, साझेदारों, सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं और विशेष रूप से भारत में कार्यरत अपनी टीम की नवाचार क्षमता, विशेषज्ञता और समर्पण के लिए आभारी है, जिन्होंने कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

कंपनी के 20 साल पूरे होने पर ऐलान

मार्वेल ने साल 2006 में बेंगलुरु से भारत में अपना संचालन शुरू किया था. तब से कंपनी ने भारत को अपने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र के रूप में विकसित किया है. वर्तमान में कंपनी के बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में इंजीनियरिंग केंद्र हैं, जहां की टीमें 2-नैनोमीटर और उससे आगे की सेमीकंडक्टर प्रोसेस तकनीक, हाई-स्पीड एनालॉग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबसिस्टम डिजाइन, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर डेवलपमेंट तथा एंड-टू-एंड सिलिकॉन इंजीनियरिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं.

इंजीनियरिंग क्षमताओं का विस्तार

कंपनी के अनुसार, भारत में कार्यरत उसकी इंजीनियरिंग टीमें कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्लेटफॉर्म पर योगदान दे रही हैं, उनके नाम अनेक पेटेंट दर्ज हैं और वे इंजीनियरिंग उत्पादकता बढ़ाने तथा नए उत्पादों के विकास में तेजी लाने के लिए उन्नत एआई टूल्स का भी व्यापक उपयोग कर रही हैं. मार्वेल ने यह भी कहा कि इंजीनियरिंग क्षमताओं के विस्तार के अलावा वह भारत के व्यापक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी लगातार निवेश कर रही है. (इनपुट: आईएएनएस)

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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