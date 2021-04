America: अमेरिका के लॉस एंजिलिस (Los Angeles) के एक अपार्टमेंट में पांच साल से छोटे तीन बच्चों के मृत पाए जाने के मामले में उनकी मां को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लिलियाना कारिलो (30) को लॉस एंजिलिस के उत्तर में करीब 322 किलोमीटर दूर तुलारे काउंटी में शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया. लॉस एंजिलिस के पुलिस लेफ्टिनेंट राउल जोवेल ने बताया कि बच्चों की दादी जब अपने काम से घर लौटी, तो उन्होंने अपार्टमेंट में बच्चों के शव देखे, जबकि बच्चों की मां लापता थी. Also Read - दर्दनाक: तीन साल के बच्चे ने अपने आठ महीने के भाई पर चलाई गोली, बच्चे की मौत

लॉस एंजिलिस पुलिस विभाग ने ट्वीट किया कि बच्चे पांच साल से कम के प्रतीत होते हैं. एक पुलिस प्रवक्ता ने शुरुआत में बताया था कि बच्चों की आयु तीन साल से कम प्रतीत होती है. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों की मौत चाकू से हमला किए जाने के कारण हुई, लेकिन इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. जोवेल ने कहा कि जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की हत्या क्यों की गई. Also Read - 'दूल्हे' ने होने वाली 'दुल्हन' का सिर काटा, भूसे में छिपाया और हो गया फरार; वजह जान चौंक जाएंगे आप

UPDATE: Also Read - UP: रिटायर्ड IAS अफसर ने बेटे-बहू पर 24 लाख रुपए और सोने के गहनों की चोरी का केस दर्ज कराया

Liliana Carrillo has been taken into custody in the Ponderosa area of Tulare County. https://t.co/AhMdgVTG9d

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 10, 2021