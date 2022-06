अमेरिका की यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. बाइडेन प्रशासन ने इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए अमेरिका पहुंचने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्ट की पाबंदी हटा दी है. यूएस प्रशासन से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है. बताते चलें कि करीब दो साल पहले कोरोना महामारी के हालातों को देखते हुए अमेरिका आने वाले हर यात्री के लिए एक दिन पहले कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य़ कर दिया गया था.Also Read - अमेरिका में भीषण सड़क हादसा, हादसे का शिकार हुई कई गाड़ियां, 5 लोगों की मौत | Watch Video

The Biden administration is lifting its requirement that international air travellers to the US take a #COVID19 test within a day before boarding their flights, a senior administration official says. The mandate will expire on Sunday, 12th June.

