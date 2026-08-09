Video: क्या सच में धरती पर आए थे एलियन? अमेरिका ने जारी कीं UFO की 41 नई फाइलें, आसमान में उड़ती रहस्यमयी चीजें

America UFO Files: अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने UFO से जुड़ी 41 नई फाइलें सार्वजनिक की हैं. इनमें रहस्यमयी उड़ती चीजों के वीडियो, तस्वीरें और कई दस्तावेज शामिल हैं. यह UFO फाइलों की पांचवीं खेप है. इस बार करीब एक दर्जन वीडियो के साथ तस्वीरें और PDF दस्तावेज भी जारी किए गए हैं. इनमें सबसे पुराना दस्तावेज 1953 का बताया गया है, जबकि कुछ फाइलें इसी साल की हैं. फाइलें सामने आने के बाद एलियन के धरती पर आने को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है.
नई फाइलों में कुछ ऐसे वीडियो हैं, जिनमें आसमान में गोल आकार की चीजें उड़ती दिखाई दे रही हैं. एक वीडियो मध्य पूर्व के रिहायशी इलाके का बताया गया है. इसमें एक रहस्यमयी गोला काफी तेजी से उड़ता नजर आता है. वहीं प्रशांत महासागर के ऊपर रिकॉर्ड किए गए एक दूसरे वीडियो में काला गोला दिखाई देता है. खास बात यह है कि यह चीज कुछ समय के लिए गायब होती है और फिर दोबारा दिखाई देने लगती है. हालांकि इन चीजों को एलियन बताने की पुष्टि नहीं हुई है.
जारी की गई फाइलों में 2021 का एक वीडियो भी शामिल है, जिसे ओमान की खाड़ी के ऊपर रिकॉर्ड किया गया था. इसमें गहरे रंग का एक गोला अजीब तरीके से घूमता दिखाई देता है. पहली नजर में यह तेजी से उड़ती किसी छोटी चीज जैसा लगता है. इसे UAP यानी Unidentified Anomalous Phenomena के तौर पर दर्ज किया गया है. बताया गया है कि इस ऑर्ब का आकार करीब 4 फीट यानी 1.2 मीटर था. एक दूसरे वीडियो में भी गोल चीज सीधी लाइन में उड़ती दिखाई देती है.
FIFTH UFO DROP https://t.co/kWE5tvdY9H
DOW-UAP-PR134 | UNRESOLVED UAP REPORT, MIDDLE EAST, 2025 pic.twitter.com/yjtnvOjEms
— The White House (@WhiteHouse) August 7, 2026
FBI की जारी की गई एक फाइल में सेना के एक पूर्व पायलट ने भी अजीब रोशनी देखने का दावा किया है. उनके मुताबिक अक्टूबर 2023 में बोस्टन से डबलिन जाते समय उन्होंने आसमान में कई रोशनियां देखीं. पायलट ने बताया कि कुछ रोशनियां धीरे-धीरे तेज होकर गायब हो जाती थीं. कुछ एक जगह पर स्थिर रहती थीं, जबकि कुछ सीधी दिशा में चलने के बाद रास्ता बदल लेती थीं. उन्होंने दावा किया कि 2023 के बाद ऐसी घटनाएं करीब 10 बार देख चुके हैं.
अमेरिका में पिछले कुछ सालों से UFO और दूसरे ग्रहों पर जीवन को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है. 2022 में अमेरिकी कांग्रेस ने करीब पांच दशक बाद UFO को लेकर सुनवाई की थी. इसके बाद अमेरिकी सेना ने ऐसी घटनाओं से जुड़ी जानकारी को लेकर ज्यादा पारदर्शिता की बात कही. पेंटागन की पांचवीं खेप में जारी 41 फाइलों ने इस चर्चा को फिर हवा दे दी है. विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में और भी दस्तावेज सार्वजनिक किए जा सकते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें