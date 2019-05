वॉशिंगटन. भारत में आए लोकसभा चुनाव के परिणाम ने दुनियाभर को चौंका दिया है. खासकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी को दुनिया के बड़े देशों के नेता हैरानी से देख रहे हैं. विश्व के कई देशों ने लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है. चीन, जापान, यूएई समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी इस जीत पर शुभकामना संदेश भेजे हैं. अमेरिका ने भी चुनाव में प्रचंड जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने लोकसभा चुनाव में अपार बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने को लेकर कहा है कि भारत में हुए चुनाव विश्वभर के लोगों के लिए प्रेरणा है. यही नहीं, अमेरिका की सरकार ने भारत जैसे विशाल देश में चुनाव के आयोजन को लेकर भी सरकार को बधाई दी है.

पीएम नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 29 मई को होने की संभावना, सांसदों की बैठक कल

अमेरिका ने पीएम नरेंद्र मोदी को पुन: निर्वाचित होने पर बधाई देते हुए कहा है कि भारत में हाल में सम्पन्न हुए आम चुनाव विश्व भर के लोगों के लिए प्रेरणा हैं. अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ट्वीट किया, ‘‘अमेरिका के सहयोगी एवं मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के संसदीय चुनाव में पार्टी की जीत पर बधाई.’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र में भारत के लोगों की प्रतिबद्धता का जबर्दस्त प्रदर्शन है. हम सुरक्षित एवं और समृद्ध क्षेत्र के लिए भारत के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं.’’ अमेरिकी उपराष्ट्रपति से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं ने पीएम मोदी को जबर्दस्त जीत पर बधाई दी है. इन नेताओं ने टि्वटर पर भेजे अपने शुभकामना संदेशों में पीएम मोदी को चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए मुबारकबाद दिया है.

US Vice President Mike Pence: Congrats to an American ally & friend PM Narendra Modi, on his party’s win in India’s parliamentary elections! We look forward to continuing to work with India for a freer, safer, & more prosperous region. (File pic) pic.twitter.com/idmNCrAuta

