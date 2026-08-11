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ड्रोन-मिसाइल के बाद डिजिटल अटैक! ईरान ने अमेरिका के पानी में ऐसा क्या किया, जिससे 12 राज्यों में मची खलबली

अप्रैल 2026 में FBI, CISA, NSA और EPA ने संयुक्त चेतावनी जारी की कि ईरान से जुड़े हैकर्स अमेरिका के वॉटर सिस्टम और वेस्टवॉटर सिस्टम के ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को टारगेट कर सकते हैं. अब ऐसा मामला सामने आया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 11, 2026, 5:31 PM IST
ड्रोन-मिसाइल के बाद डिजिटल अटैक! ईरान ने अमेरिका के पानी में ऐसा क्या किया, जिससे 12 राज्यों में मची खलबली
अमेरिका और ईरान के बीच 2026 में चल रहे सैन्य संघर्ष ने साइबर मोर्चे को और संवेदनशील बना दिया है. (AI जेनरेटेड)
  • 28 फरवरी से चल रही ईरान-अमेरिका की जंग
  • होर्मुज पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी जारी
  • ईरान ने होर्मुज को लेकर ट्रंप के सामने रखी 5 शर्तें
  • इजरायल को मंजूर नहीं अमेरिका और ईरान की हो डील

मिडिल ईस्ट में कुछ दिनों से ड्रोन और मिसाइलों की आवाजें थम सी गई हैं. अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ है. होर्मुज को लेकर कोई समझौता फिलहाल नहीं हो पा रहा है. क्योंकि अमेरिका ने नेवी की नाकाबंदी बरकरार रखी है. ईरान को इससे ऐतराज है. अब ईरान ने अमेरिका पर पलटवार के लिए अपनी स्ट्रैटजी भी बदल ली है. मिडिल ईस्ट में अब आगे की जंग सिर्फ मिसाइल, ड्रोन और समुद्री मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगी. दोनों देशों के बीच लड़ाई का एक नया मैदान साइबर स्पेस बनता दिखाई दे रहा है.

वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में पानी की सप्लाई और सीवेज सिस्टम को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों की एक सीरीज सामने आई है. शुरुआत में कम से कम 7 अमेरिकी राज्यों में ऐसे हमलों की जानकारी सामने आई थी.अब कम से कम 12 राज्यों के वॉटर और सीवेज प्लांट में साइबर अटैक तक पहुंचने की बात कही गई है. अमेरिकी अधिकारी इन हमलों में ईरान से जुड़े हैकरों की संभावित भूमिका की जांच कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर ईरान को इन हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है.

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पानी की सप्लाई को क्यों बनाया निशाना?

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पानी की सप्लाई किसी भी शहर की सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाओं में शामिल होती है. आधुनिक वॉटर सिस्टम सिर्फ पाइपलाइन और पंप से नहीं चलते, बल्कि इनमें इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर, सेंसर और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम भी इस्तेमाल होते हैं. अगर कोई हैकर इन सिस्टम में घुस जाता है, तो वह पानी के दबाव, पंप, अलार्म या दूसरे ऑपरेशनल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

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हालिया अमेरिकी हमलों में भी ऐसे इंटरनेट-कनेक्टेड सिस्टम को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है. कुछ मामलों में सिस्टम के कंट्रोल और इसकी निगरानी पर असर पड़ता दिखा है. कुछ जगहों पर पानी के दबाव और दूसरे ऑपरेशनल सिस्टम में दिक्कतें सामने आईं.

यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन हमलों को बेहद गंभीर मान रहे हैं. पानी की पाइपलाइन को बम से उड़ाना जरूरी नहीं है. अगर उसके डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को ही अपने कब्जे में ले लिया जाए, तो बड़े स्तर पर अफरातफरी पैदा की जा सकती है.

कितना बड़ा है अमेरिका का वॉटर सिस्टम?

अमेरिका की करीब 152,000 पब्लिक वॉटर सिस्टम और 16,000 वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट फेसिलिटी हैं. ज्यादातर नगरपालिकाओं को अपना पानी झीलों, जलाशयों, नदियों या अंडरग्राउंड स्टोरेज से मिलता है. इतने बड़े सिस्टम को एक जैसा सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है. छोटे शहरों और लोकल वॉटर यूटिलिटीज के लिए यह खतरा और ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उनके पास बड़े सरकारी या प्राइवेट इंस्टिट्यूट जैसा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और बजट नहीं होता.

किन राज्यों में शुरू हुआ था मामला?

अमेरिका के वॉटर सिस्टम पर साइबर हमलों की पहली बड़ी रिपोर्ट में कम से कम 7 राज्यों का जिक्र था. इनमें मिनेसोटा, मिशिगन, जॉर्जिया और अन्य राज्य शामिल थे. मिनेसोटा में स्थिति विशेष रूप से चिंता पैदा करने वाली रही. वहां 30 से ज्यादा वॉटर सिस्टम साइबर हमलों की चपेट में आए. कुछ जगहों पर ऑपरेटरों को अपने वॉटर प्लांट के कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच में परेशानी हुई.

हालांकि, अभी तक बड़े पैमाने पर अमेरिकी पीने के पानी के जहरीले या दूषित होने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है. यही कारण है कि फिलहाल इसे पानी को जहर देने से ज्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल कंट्रोल पर हमला माना जा रहा है.

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ईरान पर क्यों जा रहा शक?

अमेरिका और ईरान के बीच 2026 में चल रहे सैन्य संघर्ष ने साइबर मोर्चे को और संवेदनशील बना दिया है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इन हमलों में ईरान से जुड़े साइबर समूहों की संभावित भूमिका की जांच की जा रही है. अभी तक ईरान को आधिकारिक तौर पर इन हमलों का जिम्मेदार घोषित नहीं किया गया है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में अधिकारियों के हवाले से ईरान को प्रमुख संदिग्ध बताया गया है, लेकिन फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (FBI) या अमेरिकी सरकार की ओर से अंतिम सार्वजनिक रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है.

साइबर हमलों में किसी देश की भूमिका साबित करना मिसाइल हमले की तुलना में काफी मुश्किल होता है. हमलावर दूसरे देशों के सर्वर, प्रॉक्सी नेटवर्क और हैक किए गए कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए जांच एजेंसियों को हमले के पीछे मौजूद वास्तविक नेटवर्क तक पहुंचने में समय लगता है.

क्या ईरान ने कभी पानी या बुनियादी सुविधाओं पर साइबर अटैक किया है?

हां. ईरान से जुड़े साइबर समूहों ने पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाया है. नवंबर 2023 में ईरान से जुड़े CyberAv3ngers नाम के ग्रुप ने अमेरिका के पेंसिलवेनिया के अलीक्यूइप्पा में एक वॉटर यूटिलिटी के कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया था. सिस्टम में इजरायली कंपनी Unitronics का PLC इस्तेमाल हो रहा था. हमलावरों ने PLC तक पहुंच बनाई और सिस्टम की स्क्रीन पर मैसेज भी दिखाए. अमेरिकी एजेंसियों ने इसे ईरान के IRGC से जुड़े समूह से जोड़ा था.

बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. पानी, बिजली, गैस, रेलवे और स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी सुविधाएं हैं जिनका डिजिटल सिस्टम पर निर्भर होना लगातार बढ़ रहा है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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