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Donald Trump Tariffs Refund Starts Us Supreme Court Rules Know Who Benefits How To Claim

ईरान से जंग के बीच 13.8 लाख करोड़ रुपये लौटा रहा अमेरिका, जानें किन्हें मिलेगा फायदा? कैसे करेंगे क्लेम?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को अपने फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैर-कानूनी बताया था. कोर्ट ने रिफंड के आदेश दिए थे.

कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के जजों ने ट्रंप के लगाए गए 10% ग्लोबल टैरिफ की वैलिडिटी पर भी सवाल उठाए हैं.

ईरान से जंग के बीच अमेरिका में टैरिफ के रिफंड का प्रोसेस भी शुरू हो गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत तमाम देशों पर US फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारी-भरकम टैरिफ लगाया था. अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहरा दिया था. इसके बाद रिफंड की प्रक्रिया चालू हुई है. इस दौरान ट्रंप प्रशासन की ओर से 166 अरब डॉलर (करीब 13.8 लाख करोड़ रुपये) लौटाए जाने हैं. इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ रिफंड माना जा रहा है. अमेरिकी कंपनियां सोमवार से नए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रिफंड के लिए अप्लाई कर सकती हैं.

रिफंड लौटाने का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुआ है. कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर टैरिफ लगाए थे. कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इंपोर्टर्स को उनकी जमा राशि और ब्याज लौटाने के निर्देश दिए थे.

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CAPE नाम से पोर्टल लॉन्च

US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने टैरिफ रिफंड के लिए कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉसेसिंग ऑफ एंट्रीस (CAPE) नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया है. इस फैसले के तहत करीब 3.3 लाख इंपोर्टर्स को राहत मिलेगी. उन्हें ब्याज समेत 90 दिनों के अंदर पैसा वापस मिलेगा.

कितना जमा हुआ था टैरिफ?

कोर्ट में पेश आंकड़ों के अनुसार, करीब 3.3 लाख इंपोर्टर्स ने कुल 166 अरब डॉलर का टैरिफ जमा किया था. 9 अप्रैल तक इनमें से केवल 56,500 इंपोर्टर्स ने ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराया है, जो रिफंड पाने के लिए जरूरी है.

पहले किन्हें मिलेगा रिफंड?

US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने साफ किया है कि पहले फेज में सभी इंपोर्टर्स को रिफंड नहीं मिलेगा. फिलहाल सिर्फ अनलिक्विडेटेड एंट्रीज (जिनका टैक्स एसेसमेंट अभी पूरा नहीं हुआ) और 80 दिनों के भीतर की एंट्रीज को शामिल किया गया है. बाकी मामलों को आगे के फेज में लिया जाएगा.

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कैसे करेंगे क्लेम?

रिफंड पाने के लिए इंपोर्टर ऑफ रिकॉर्ड और अथॉराइज्ड अधिकृत कस्टम ब्रोकर्स को ACE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

पर्सनल डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी.

सही और पूरी जानकारी वाले एप्लिकेशन पर 60-90 दिनों में पेमेंट किया जा रहा है.

दस्तावेजों में कमी या जांच की जरूरत होने पर देरी हो सकती है.

कानूनी लड़ाई अभी जारी

टैरिफ को लेकर विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. कॉस्टको जैसी कंपनियों ने पहले ही टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. ट्रेड कोर्ट ने संकेत दिया है कि कई मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ा जाएगा. इस बीच, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के जजों ने ट्रंप के लगाए गए 10% ग्लोबल टैरिफ की वैलिडिटी पर भी सवाल उठाए हैं. ऐसे में साफ है कि ये कानूनी लड़ाई आगे जारी रहेगी.

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